Отсутствие вины водителя обеспеченного транспортного средства и закрытие уголовного производства в отношении него не освобождает страховую от обязанности возместить причиненный вред.

Кассационный гражданский суд в постановлении от 26.04. 2022 по делу №184/1461/20-ц объяснил, почему как виновные, так и невиновные владельцы источников повышенной опасности имеют одинаковый обязанность перед потерпевшим возместить причиненный ущерб, передает “Закон и Бизнес”.

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Суд первой инстанции удовлетворил иск матери погибшего в ДТП пассажира автомобиля к страховой компании о возмещении морального вреда и расходов на сооружение памятника. Апелляционный суд это решение отменил, считая, что страхового случая нет, поскольку нет вины водителя.

Однако КЦС напомнил, что согласно ч. 1 ст. 22 Закона "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств” в случае наступления страхового случая страховщик в пределах сумм, указанных в страховом полисе, возмещает оцененный вред, причиненный в результате ДТП жизни, здоровью, имуществу третьего лица.

Следовательно, в случаях, когда деликтные отношения сочетаются с отношениями обязательного страхования, должником в деликтном обязательстве в пределах суммы страхового возмещения выступает страховщик причинителя вреда.

Статья 27 закона к понятию “вред, связанный со смертью потерпевшего” включает, в частности, моральный вред, расходы на погребение и на сооружение надгробного памятника.

Особенностью возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности, является то, что владелец такого объекта обязан возместить ущерб независимо от его вины. Вместе с этим такая ответственность имеет свои пределы, когда она исключается. К ним относятся непреодолимая сила и умысел потерпевшего.

Итак, для ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, достаточно лишь трех оснований: наличии ущерба; противоправного действия причинителя вреда; наличия причинной связи между противоправным действием и вредом. Наличия вины причинителя вреда не требуется.

Таким образом, КЦС констатировал, что суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что данное ДТП является страховым случаем. Поэтому у страховщика возникла обязанность выплатить страховое возмещение за причиненный обеспеченным транспортным средством вред, который связан со смертью пассажира.