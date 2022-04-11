Сейчас, во время войны, большинство страховых компаний работает с перебоями, а в некоторых регионах работа прекращена полностью. Однако в МТСБУ при определенных условиях может осуществлять выплаты в случае ДТП.
Регулятор рынка автострахования зависит от работы многих других государственных структур, прежде всего судебной системы. Ведь без решения суда по ДТП выплаты не проводятся.
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Если признанный виновным в ДТП не имеет страхового полиса выплаты производятся из фонда защиты потерпевших МТСБУ в следующих случаях:
- виновник дорожно-транспортного происшествия не имеет действующего полиса ОСАГО (затем МСТБУ взыскивает средства с виновника);
- виновник скрылся с места ДТП и при этом нанесен вред жизни или здоровью людей. Отметим, что в таком случае Бюро произведет выплату только за вред жизни и здоровью водителя и пассажиров в пострадавшем транспортном средстве, или жизни и здоровью пешеходов, велосипедистов, но не за ремонт самого автомобиля (если виновник не будет найден);
- виновник относится к льготной категории: инвалиды 1 группы, участники боевых действий. Обязательное условие получения пострадавшим выплаты в таких ситуациях – наличие у него действующего полиса ОСАГО;
- выплаты по обязательствам страховых компаний, которые признаны банкротами и прошли процедуру ликвидации;
- выплаты пострадавшим по обязательствам страховых компаний, ушедших с рынка ОСАГО (уже не являются членами Бюро, но еще не признаны банкротами) за счет и в рамках средств, ранее аккумулированные этими СК в гарантийных фондах МТСБУ.