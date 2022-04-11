Сейчас, во время войны, большинство страховых компаний работает с перебоями, а в некоторых регионах работа прекращена полностью. Однако в МТСБУ при определенных условиях может осуществлять выплаты в случае ДТП.

Регулятор рынка автострахования зависит от работы многих других государственных структур, прежде всего судебной системы. Ведь без решения суда по ДТП выплаты не проводятся.

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Если признанный виновным в ДТП не имеет страхового полиса выплаты производятся из фонда защиты потерпевших МТСБУ в следующих случаях: