Зараз, під час війни, більшість державних структур працює з перебоями, а у деяких регіонах робота припинена повністю. Проте у МТСБУ за певних умов може здійснювати виплати у разі ДТП.
Регулятор ринку автострахування залежить від роботи багатьох інших держаних структур, перед усім судової системи. Адже без рішення суду щодо ДТП виплати не проводяться.
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Якщо визнаний винним у ДТП не має страхового поліса виплати проводяться з фонду захисту потерпілих МТСБУ у наступних випадках:
- винуватець дорожньо-транспортної пригоди не має чинного полісу ОСЦПВ (потім МСТБУ стягує кошти з винуватця);
- винуватець втік з місця ДТП і при цьому завдано шкоди життю чи здоров'ю людей. Зазначимо, що в такому разі Бюро зробить виплату лише за шкоду життю та здоров'ю водія та пасажирів у потерпілому транспортному засобі, або життю та здоров'ю пішоходів, велосипедистів, але не за ремонт самого автомобіля (якщо винуватця не буде знайдено);
- винуватець належить до пільгової категорії: інваліди 1 групи, учасники бойових дій. Обов'язкова умова отримання постраждалим виплати у таких ситуаціях – наявність у нього чинного поліса ОСЦПВ;
- виплати за зобов'язаннями страхових компаній, які визнані банкрутами та пройшли процедуру ліквідації;
- виплати постраждалим за зобов'язаннями страхових компаній, які пішли з ринку ОСЦПВ (вже не є членами Бюро, але ще не визнані банкрутами) за рахунок та рамках коштів, що раніше акумульовані цими СК у гарантійних фондах МТСБУ.