Зараз, під час війни, більшість державних структур працює з перебоями, а у деяких регіонах робота припинена повністю. Проте у МТСБУ за певних умов може здійснювати виплати у разі ДТП.

Регулятор ринку автострахування залежить від роботи багатьох інших держаних структур, перед усім судової системи. Адже без рішення суду щодо ДТП виплати не проводяться.

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Якщо визнаний винним у ДТП не має страхового поліса виплати проводяться з фонду захисту потерпілих МТСБУ у наступних випадках: