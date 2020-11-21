Иногда бывает просто необходимо заправить в бачок омывателя что-то из подручных средств. Летом большинство из нас так и делает, но зимние эксперименты требуют некоторых расчетов.

Любая зимняя жидкость для омывателя автомобиля состоит из спирта и воды. Краситель и ароматизатор – ингредиенты как будто бы необязательные, хотя определенный смысл в них есть, и об этом мы вспомним ниже.

Одно важное отличие дорогих омываек от бюджетных жидкостей – эффективный ароматизатор, который ненавязчиво перекрывает запах спирта

Поэтому ответ на вопрос в заголовке однозначен – да, можно. А вот на вопрос, сколько должно быть воды и сколько спирта, простого ответа нет. Пропорцию нужно рассчитывать в зависимости от желаемой температуры замерзания и спирта, который берется в работу.

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Пропорция смеси спирта с водой

Температура замерзания смеси, оС Доля спирта в готовой смеси, % Метиловый Изопропиловый Этиловый —10 15 24 19 —15 20 30 25 —20 25 45 30 —25 30 55 34 —30 33 65 39



Температура замерзания "незамерзайки" зависит от крепости спирта и его соотношения с водой

О спиртах стоит поговорить поподробнее. Конечно, прежде всего мы имеем в виду этиловый спирт, так называемый пищевой (медицинский). Но в промышленных масштабах для “омываек” целесообразнее применять изопропиловый (изопропанол) или метиловый (метанол). Оба считаются более дешевыми, хотя при покупке в розницу в нашей стране это не так. Кроме того, каждый из них имеет свои недостатки.

Так, изопропанол делается густым при большом морозе – хотя для нынешнего украинского климата это не актуально. А метанол считается запрещенным. Он ядовит, если его употреблять внутрь организма – правда, бензин также не следует употреблять внутрь организма, но его почему-то не запрещают…

Самый доступный в нашей стране спирт для омывающей жидкости – этиловый, его можно приобрести в аптеке или заказать в интернете

Наш мониторинг показал, что самым доступным и дешевым на сегодняшний день для самостоятельного изготовления “омывайки” является этиловый (медицинский) спирт. Хотя он тоже имеет весомый минус – запах алкоголя, которым он, собственно и является. Если вы будете постоянно использовать самодельную жидкость для омывателя на основе этилового спирта, вам нужно быть готовым к принципиальным разговорам с полицейскими, которые заподозрят вас в нетрезвости.

Что касается вероятности опьянеть от запаха алкоголя, проникающего в салон, то она ничтожно мала, ведь концентрация паров спирта в салоне совсем невелика – разве что задастся целью и поливать стекло этиловой “омывайкой” в течение пяти минут.

Рекомендация Авто24

Когда уже совсем необходимо залить в бачок что-то нестандартное, можно использовать обычную водку. Популярный напиток крепостью 40% замерзает при температуре –25°–32°С, в зависимости от качества продукта. Будет недешево, но хорошая видимость и безопасность дороже любых денег.

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