Іноді буває край необхідно заправити в бачок омивача щось із підручних засобів. Влітку більшість з нас так і робить, але зимові експерименти потребують деяких розрахунків.

Будь-яка зимова рідина для омивача автомобіля складається зі спирту і води. Барвник і ароматизатор – інгредієнти неначе необов’язкові, хоча певний сенс в них є.

Одна з важливих ознак дорогих омивайок від бюджетних рідин – в ефективному ароматизаторі, який ненав’язливо “перебиває” запах спирту

Тому відповідь на питання у заголовку однозначна – так, можна. А ось на питання, скільки має бути води і скільки спирту, простої відповіді немає. Пропорцію потрібно розраховувати, в залежності від бажаної температури замерзання і спирту, який береться у роботу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як вибрати та купити двірники на авто

Пропорція суміші спирту з водою

Температура замерзання суміші, оС Частка спирту у готовій суміші, % Метиловий Ізопропіловий Етиловий —10 15 24 19 —15 20 30 25 —20 25 45 30 —25 30 55 34 —30 33 65 39



Температура замерзання “незамерзайки” залежить від міцності спирту і його співвідношення із водою

Про спирти варто поговорити детальніше. Звісно, перш за все ми маємо на увазі етиловий спирт – так званий харчовий (медичний). Але у промислових масштабах для омивайок доцільніше застосовувати ізопропіловий (ізопропанол) або метиловий (метанол). Обидва вважаються більш дешевими, хоча при купівлі в роздріб в нашій країні це не так. Крім того, кожен з них має свої недоліки. Так, ізопропанол робиться густим при сильному морозі – хоча для нинішнього українського клімату це не актуально. А метанол вважається забороненим. Він отруйний, якщо його вживати всередину організму – щоправда, бензин також не слід вживати всередину організму, але його чомусь не забороняють…

Найдоступніший в нашій країні спирт для омиваючої рідини – етиловий, його можна придбати в аптеці або замовити в інтернеті

Наш моніторинг показав, що найдоступнішим і найдешевшим як на сьогодні для самостійного виготовлення “омивайки” є етиловий (медичний) спирт. Хоча він теж має вагомий мінус – запах алкоголю, яким він, власне і є. Якщо ви будете постійно використовувати саморобну рідину до омивача на основі етилового спирту, вам треба буде готовим до принципових розмов із поліцейськими, які запідозрять вас у нетверезості.

Що стосується ймовірності сп'яніти від запаху алкоголю, що проникає в салон, то вона мізерно мала, адже концентрація парів спирту в салоні зовсім невелика. Хіба що поставити собі таку мету і поливати скло етиловою "омивайкую" до повного спустошення бачка.

Рекомендація Авто24

Коли вже край необхідно залити в бачок щось нестандартне, можна використати звичайну горілку. Популярний напій міцністю 40 % об. замерзає при температурі -25о – 32оС, в залежності від якості продукту. Буде недешево, але добра видимість і безпека дорожче будь-яких грошей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як обрати вітрове скло в автомобілі