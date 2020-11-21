Іноді буває край необхідно заправити в бачок омивача щось із підручних засобів. Влітку більшість з нас так і робить, але зимові експерименти потребують деяких розрахунків.
Будь-яка зимова рідина для омивача автомобіля складається зі спирту і води. Барвник і ароматизатор – інгредієнти неначе необов’язкові, хоча певний сенс в них є.
Одна з важливих ознак дорогих омивайок від бюджетних рідин – в ефективному ароматизаторі, який ненав’язливо “перебиває” запах спирту
Тому відповідь на питання у заголовку однозначна – так, можна. А ось на питання, скільки має бути води і скільки спирту, простої відповіді немає. Пропорцію потрібно розраховувати, в залежності від бажаної температури замерзання і спирту, який береться у роботу.
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Пропорція суміші спирту з водою
|
Температура замерзання суміші, оС
|
Частка спирту у готовій суміші, %
|
Метиловий
|
Ізопропіловий
|
Етиловий
|
—10
|
15
|
24
|
19
|
—15
|
20
|
30
|
25
|
—20
|
25
|
45
|
30
|
—25
|
30
|
55
|
34
|
—30
|
33
|
65
|
39
Температура замерзання “незамерзайки” залежить від міцності спирту і його співвідношення із водою
Про спирти варто поговорити детальніше. Звісно, перш за все ми маємо на увазі етиловий спирт – так званий харчовий (медичний). Але у промислових масштабах для омивайок доцільніше застосовувати ізопропіловий (ізопропанол) або метиловий (метанол). Обидва вважаються більш дешевими, хоча при купівлі в роздріб в нашій країні це не так. Крім того, кожен з них має свої недоліки. Так, ізопропанол робиться густим при сильному морозі – хоча для нинішнього українського клімату це не актуально. А метанол вважається забороненим. Він отруйний, якщо його вживати всередину організму – щоправда, бензин також не слід вживати всередину організму, але його чомусь не забороняють…
Найдоступніший в нашій країні спирт для омиваючої рідини – етиловий, його можна придбати в аптеці або замовити в інтернеті
Наш моніторинг показав, що найдоступнішим і найдешевшим як на сьогодні для самостійного виготовлення “омивайки” є етиловий (медичний) спирт. Хоча він теж має вагомий мінус – запах алкоголю, яким він, власне і є. Якщо ви будете постійно використовувати саморобну рідину до омивача на основі етилового спирту, вам треба буде готовим до принципових розмов із поліцейськими, які запідозрять вас у нетверезості.
Що стосується ймовірності сп'яніти від запаху алкоголю, що проникає в салон, то вона мізерно мала, адже концентрація парів спирту в салоні зовсім невелика. Хіба що поставити собі таку мету і поливати скло етиловою "омивайкую" до повного спустошення бачка.
Рекомендація Авто24
Коли вже край необхідно залити в бачок щось нестандартне, можна використати звичайну горілку. Популярний напій міцністю 40 % об. замерзає при температурі -25о – 32оС, в залежності від якості продукту. Буде недешево, але добра видимість і безпека дорожче будь-яких грошей.
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