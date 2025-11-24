Нидерландские аналоги "шишиги" от норвежцев уже в войсках

Армейские машины ранее использовались в линейных войсках Нидерландов. Их выкупили, привели в порядок и привезли во Львов. Об этих автомобилях вчера, 23 ноября, рассказал на своей ФБ-странице БФ Fritt Ukraina (Free Ukraine).

Машины в присущем армейской технике темно-сером цвете с оттенком синьки представлены двумя производителями. Это – классические двухосные бортовые машины DAF YA 4440 и IVECO Magirus 110-17. Обе модели имеют полный привод 4х4.

У этих односкатных четырехколесных машин практически одинаковый силовой потенциал. Если в моторной нише "Яшки" стоит 16,7-литровый дизельный агрегат на 153 л.с., то у Iveco 6,13-литровый аппарат на 168 л.с. Машины имеют механическую коробку передач ZF на пять и шесть ступеней хода соответственно.

Для сохранения ресурса техники, экономии горючего и покрытия дефицита водителей ее доставляли на низкорамных трейлерах. Здесь еще одна интересная деталь, на которую стоит обратить внимание: благотворители не изменили традиции, выкупили и доставили грузовики в полном комплекте.

Это означает, что в открытом кузове каждого грузовика стоял классический одноосный армейский прицеп. Как помните, в украинской армии преобладают двухосные прицепы, а одноосные – в эксплуатации мало встречаются.

Сообщается, что стоимость нынешнего пакета помощи достигла почти 4,3 миллиона норвежских крон. В конвертации это будет более 18 миллионов украинских гривен.