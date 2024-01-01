Пикапы и квадроциклы собрали по всей Европе

Эту партию техники для передачи в войска приготовили норвежская организация Fritt Ukraina, датский благотворитель, компания Meest Express и мэрия Львова.

Техника с пробегом, различных брендов, но в исправном состоянии. Весь транспортный транш достался фронтовикам 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Об этом говорится в сообщении Львовской мэрии.

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Норвежская организация Fritt Ukraina, что в переводе звучит как "Свободная Украина", не впервые занимается поставкой гуманитарной помощи. На этот раз волонтеры перегнали во Львов 15 пикапов.

Fritt Ukraina основал депутат норвежского парламента Питер Фрьолих. На собранные деньги это объединение закупило и передало Украине 450 автомобилей, более тысячи дронов, одежду для военных и другое необходимое снаряжение.

Благотворитель из Дании, который пожелал остаться анонимным, передал 10 квадроциклов. Еще 3 квадроцикла закупил и передал Львовский городской совет.

К формированию очередного пакета помощи также присоединилась компания Meest Express. Этот коллектив приобрел 2 квадроцикла.

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Общая стоимость сводного конвоя техники для бойцов бригады "Холодный Яр" составляет 13,5 млн грн.

По словам главного сержанта 93-й бригады Виталия Пьясецкого, эта техника поможет эффективнее выполнять боевые задачи и беречь жизни защитников.

"Сейчас транспорт – автомобили, квадроциклы, к сожалению, часто очень быстро теряются во время выездов. Но от транспорта зависит работа экипажей, которые работают на выявление и поражение врага. Квадроциклы применяют для эвакуации раненых, есть возможность быстро доехать и вовремя эвакуировать", – рассказал Виталий Пьясецкий.

Фото: мэрия Львова