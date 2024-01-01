Львовская ОВА потратила деньги налогоплательщиков на низкорамный полуприцеп: для кого он

Получателем прицепной системы для перевозки тяжелой техники и различных негабаритных грузов стала 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины. Об этом на ФБ-странице рассказал первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик.

Технику по запросу военных приобретено за счет областного бюджета. Покупка в рамках программы "Безопасная Львовщина" обошлась налогоплательщикам в 5,2 млн грн.

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"Отмечу, что в этом году финансовый ресурс программы составляет полмиллиарда гривен, из которых уже профинансировали 200 миллионов гривен. В течение года мы будем наращивать поддержку Сил обороны – до нашей общей победы", – отметил Андрей Годик.

В этой новости есть два приятных факта. Во-первых, для перевозки новой или поврежденной и затем отремонтированной техники армейцы получили современную прицепную систему.

Во-вторых, низкорамный прицеп куплен у отечественного производителя. Поставки осуществил завод TAD из Хмельницкой области, чья продукция уже хорошо известна не только в Украине, но и за рубежом.

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Это не только поддержка отечественного производителя, но и сохраненные рабочие месяца и крайне необходимые отчисления налогов в государственный бюджет. Тем более, что производителю есть что предложить.

Предприятие имеет широкую номенклатуру различных прицепов, в т.ч. и таких низкорамных для перевозки негабаритных грузов и тяжелой техники. В линейке продукции изображенного на фото трала производитель предлагает несколько версий, из которых можно выделить 13,8-метровые и 18-метровые трехосные полуприцепы грузоподъемностью 30 и 40 тонн.

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Обе прицепные системы имеют довольно просторные заниженные платформы почти одинаковой длины. В первом случае это 9,5 метра, а втором – 10 метров, что позволяет размещать разнообразную технику.

На таких тралах спокойно разместится 28-тонная самоходная артустановка "Богдана". Ее масса подвластна даже 30-тонному полуприцепу, не говоря уже о 40-тоннике.

САУ помещается на заниженную платформу. Габаритная длина боевой машины достигает 10,5 метра, но там колесная база меньше, это позволяет уверенно разместить и надежно зафиксировать технику на платформе для безопасной транспортировки.

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Мартовская помощь Львовской громады подразделениям Сил обороны стала особенно ощутимой. Два дня назад Львовская ОГА опубликовала список помощи только за прошедшую неделю, перечень которого впечатляет.

Громады области за счет собственных бюджетов и добровольных взносов людей покупают и отправляют в войска технику, дроны, приборы РЭБ, различную амуницию, предметы быта, гигиены и тому подобное. Вот так тыл стремится помочь фронту защищать государство.

Фото: Львовская ОВА