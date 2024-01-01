С гастролей львовская певица Ирина Федишин привезла 100 автомобилей для ВСУ

И хотя транспортный подарочный транш сделан накануне Пасхи, он все-таки является результатом Рождественского тура “Україна колядує”. Ирина Федишин полтора месяца гастролировала со своей специально подготовленной программой концертными залами в городах США, Канады и Европы.

Как отмечает певица на своей странице в Facebook, Рождественский тур охватил 25 городов. Зрители не только покупали билеты на концерты, но в его ходе еще и вносили пожертвования на сбор автомобилей для украинских защитников.

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Деньги дарили не только выходцы из Украины, бывших республик СССР, но и коренные американцы, граждане стран Евросоюза, которым не безразлична судьба Украины и ее народа.

Скриншот: Авто24

Из купленной сотни машин 11 тяжелых грузовых военных и специальных автомобилей, в т.ч. карет скорой медицинской помощи, приобретены за деньги, собранные в ходе благотворительного Рождественского ужина, состоявшегося в испанском городе Марбея.

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В ходе этого ужина собрана самая большая одновременная сумма добровольных взносов людей на транспорт для украинской армии – 85 000 евро.

Все автомобили нынешней партии приобретены в Великобритании. Также за средства с гастролей технику перегнали в Украину – машины нужно было заправлять, водителей кормить и устраивать на ночлег, поскольку дорога была длинной, длилась не один или два дня.

Скриншот: Авто24

Транспорт помогли перегнать волонтеры из благотворительного фонда "Там, где живет надежда" во главе с Сергеем Канюкой. Они уже не впервые берут на себя эту ответственную миссию.

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В Украине каждый из сотни приобретенных автомобилей прошел обязательный техосмотр, сервисное обслуживание. При необходимости осуществлялся необходимый ремонт. Менялись не только шины и жидкости, но и фильтры, аккумуляторы, оптика на фарах или плафоны и тому подобное.

Скриншот: Авто24

Из ремонтных цехов весь транспорт вышел в новой цветовой гамме. Сделана не пиксельная или классическая камуфляжная покраска, а обычная армейская однотонная темно-зеленая матового оттенка.

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Все эти подготовительные ремонтно-восстановительные работы получили финансовую поддержку БФ Ирины Федишин. Все сделано так же как и в предыдущие разы.

Скриншот: Авто24

Всего на фронт с начала полномасштабного вторжения певица отправила 367 автомобилей, приобретенных из гонораров и пожертвований людей доброй воли.

Техника уже освящена. На днях она отправится в боевые подразделения всех родов войск, поможет в оперативной работе, патрулировании, разведке, эвакуации раненых и тому подобное.