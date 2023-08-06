Довольно забавные шоу придумали жители небольшого городка Глейшер-Вью на юге Аляски: готовые к сдаче на металлолом автомобили запускают со стометровой горы.

Это зрелище проводится ежегодно в июле и теперь собирает на склонах горы десятки тысяч человек. Едут на праздник из других штатов США, из соседней Канады, не говоря уже о местных из Аляски: летающие автомобили напоследок эксплуатационной карьеры производят в воздухе такие акробатические "па" и кульбиты, что киношникам из Голливуда даже не снилось.

Швырять старые избитые автомобили с 300-футовой скалы здесь начали с 2005 года, когда в автомобиль жены местного жителя Арни Хрнсира на ночной дороге влетел лось. Тот Volvo был в таком состоянии, что ремонт стал бы дороже приобретения нового автомобиля.

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Хозяин сбросил легковушку сверху вниз, где эвакуатор ее должен был забрать на свалку. Зрелище было настолько обольстительным, что в следующем году Арни собрал у односельчан несколько подержанных автомобилей, подготовлял их к шоу и пригласил земляков на спектакль.

Нынешний традиционный шоу-спектакль захватывает. Выброс адреналина такое действие гарантирует. Видео из открытых источников

И хотя тогда было зрителей не больше сотни-полторы, действо понравилось и с тех пор ежегодно 4 июля Арни организует шоу летающих автомобилей, собирающее десятки тысяч человек.

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Прыгают все!

Летят легковые автомобили, бусы, снегоходы, дряхлые школьные автобусы и уже отслужившие свое грузовые автомобили, но еще на ходу. Для допуска на прыжки есть главное условие – рабочие ходовые свойства и автоматическая трансмиссия.

В преддверии праздника, который длится почти два десятка лет, местные жители и соседи из других городов звонят по телефону Хрнсиру с предложениями взять их автомобиль в шоу. В нынешнем и в предыдущие годы набиралось по два десятка и даже больше машин.

В шоу-прыжках принимают участие даже полицейские машины и кареты скорой помощи с работающими "люстрами" на крыше и включенными звуковыми спецсигналами.

Почти стометровая высота и несколько секунд полета с последующим свободным падением на склоны горы – эмоции от увиденного зашкаливают. Фото из открытых источников

Арни Хрнсир, ставший директором шоу на общественных началах, лично производит отбор транспорта. Конечно, техосмотр ни он, ни его помощники не проводят, но тесты на ходовые свойства и разгон устраивают. Может авто быстро набирать скорость для взлета – берут! Если машина едва тащится, то это уже не "артист прыжкового жанра".

"Нам нужны автоматические трансмиссии, накаченные удерживающие воздух в шинах колеса и хорошая приемистость в разгоне. Если это есть, то берем машину в шоу", – объясняет Хрнсир.

Как идет подготовка к шоу, можно увидеть в видеохронике трехлетней давности. Видео из открытых источников



Экология и искусство превыше всего

Процесс подготовки охватывает большой цикл работы. Во-первых, перед стартом сливают антифриз, который на два-три десятка метров пробега к пропасти не нужен. Масла в системе по минимуму, как и горючего в баке. В зависимости от марки и мощности двигателя это перед скачком может быть не больше литра.

Кроме вышеперечисленного снимают все стекло – ветровое, заднее, на дверях. Это уже второе. В третьих, пластиковые бамперы и плафоны и стеклооптику фар также демонтируют. Исключение делают только световым спецсигналам, если они работают, поскольку в прыжке от блеска "люстры" получается невероятно увлекательный эффект – шоу есть шоу.

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Все это делается с единственной целью – склоны и подножие горы не стоит засорять осколками стекла. Забегая вперед, отметим, что после представления склон тщательно зачищается от обломков лома, деталей и мусора. Это не заповедная зона, а частная территория, куда на шоу теперь собирается много людей.

После шоу избитая техника стягивается к подножию горы, грузится на открытые полуприцепы и увозится на утилизацию. Фото из открытых источников

Кстати, зрители за собой тоже убирают – стаканчиков, бутылок, оберток, остатков еды здесь после шоу не увидишь, весь мусор люди забирают и относят в специально для этого привезенные контейнеры. Берег реки и подножия горы остаются чистыми. Как будто здесь и не было тысяч человек.

Бывшие хозяева имеют право раскрасить свой автомобиль по своему видению и эстетическому вкусу. Надписи также приветствуются, кроме бранных и обидных. Если это не сделано, то организатор шоу приглашает это сделать детишек и всех желающих – полная творческая самостоятельность в нанесении красок, рисунков и надписей. Это уже тоже переросло в традицию.

Здесь еще есть еще один интересный момент, который сплачивает людей и стимулирует их к творчеству. Вся техника перед началом проходит торжественным парадным шествием мимо зрителей. Это – обязательно! Так жители и гости города чтят машины, годами верой и правдой служившие хозяевам.

Художественное творчество не знает предела даже в таком деле, как раскраска автомобилей к шоу. Малышам этот процесс нравится не меньше, чем полеты автомобилей в небе. Фото из открытых источников

Бывшие владельцы пользуются приоритетным правом проехать в последний раз на своем автомобиле перед собранием под громкие аплодисменты зрителей.

Что касается оформления, то на автомобилях могут быть как патриотические рисунки, поскольку это проходит в день национального праздника, так и произвольные темы со всевозможными цветочками или мультяшными героями.

Некоторые водители и пассажиры к этому парадному действу готовят театрализованные костюмы, сочетая их стиль с тематическим оформлением автомобилей.

Кстати говоря Tesla на автопилоте столкнулась с полицейским, пока тот смотрел кино

Прыжки на автопилоте

Запуск транспортных средств для прыжков и полета с вершины скалы, нависающей над подножием на высоте 91,4 метра, имеет увлекательное зрелище. И хотя у зрителя возникает впечатление, что там управляет человек, это все-таки полностью автономная транспортная единица. Она разгоняется, летит и совершает в воздухе кульбиты совершенно без участия водителя.

В этом видео немного деталей о технологии катапультирования автомобилей – все просто и без больших затрат. Фото из открытых источников

Каждый пролет автомобилей, раскрашенных в забавные цвета и надписи, вызывает шквал эмоций. В основном звучат одобрение, но и бывают разочарования. Это когда автомобиль немного изменил траекторию движения и не попал на трамплин или не набрал нужный разгон. Он в таком случае не летит, а просто сваливается сверху и перекатывается к самому низу или где за что-то зацепляется.

Для зрелищного шоу со скачком и полетом здесь обустроили трамплин, внешне похожий на задранный нос взлетной полосы на палубе авианосца. Он помогает пролететь над землей несколько десятков метров, а потом уже по дуговой траектории падает на землю.

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Здесь есть две "взлетные полосы". На первом автомобиль привязывают по штанге, одним концом прикрепленной к рулевой тяге, а другим – к своеобразному монорельсу. Это позволяет удерживать выверенное направление на трамплин.

На второй импровизированной полосе, идущей немного наискось к первой, руль фиксируют на прямое движение с помощью ремней и растяжек. Главное – задать правильное направление, через оконный проем зафиксировать бруском дерева педаль газа и провернуть ключ зажигания на запуск двигателя. Далее все сделает за водителя автоматическая трансмиссия – разгон, трамплин, полет, свободное падение и – грохот, вперемешку с овациями. Правда, это не всегда удается, есть случаи смены траектории, и тогда эффект от полета не очень впечатляющий.

Еще немного о деталях подготовки и редких кадрах последствий автотрощи на склонах горы. Видео из открытых источников

Запуски в большинстве своем одиночные, но есть и парные, когда автомобили в воздухе летят друг над другом на разных высотах с небольшим несовпадением по пересечению. За всю историю такого шоу стартовым командам удалось лишь раз столкнуть автомобили в воздухе, что было очень зрелищно. В других случаях ни столкновений, ни таранов не было, автомобили летели перекрестными "коридорами" на разных траекториях высоты.

За всю историю шоу только раз удалось столкнуть машины в полете: ДТП автомобилей в воздухе история еще не знала. Фото из открытых источников.

Что касается безопасности зрителей, то они сидят на принесенных стульчиках вдали от угрожающей зоны. К тому же, там внизу есть своеобразная буферная зона в виде водоема. Обломки от разбитых автомобилей также до зрителей не долетают. За всю историю шоу ни один зритель здесь не пострадал, а вот эмоции лились через край каждый раз.