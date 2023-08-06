Доволі кумедні забави придумали жителі невеличкого містечка Глейшер-В'ю на півдні Аляски: готові до здачі на брухт автомобілі запускають зі стометрової гори.

Це видовище проводиться щорічно у липні і тепер уже збирає на схилах гори десятки тисяч людей. Їдуть на свято й з інших штатів США, з сусідньої Канади, не кажучи вже про місцевих з Аляски: літаючі автомобілі наостанок експлуатаційної кар’єри виробляють в повітрі такі акробатичні "па” й кульбіти, що кіношникам з Голлівуду навіть і не снилося.

Жбурляти старі побиті автомобілі з 300-футової скелі тут почали з 2005 року, коли в автомобіль дружини місцевого жителя Арні Хрнсіра на нічній дорозі влетів лось. Той Volvo був у такому стані, що ремонт став би дорожчим за придбання нової автівки.

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Господар скинув легковика згори вниз, де його мала забрати автівка на звалище. Видовище було настільки звабливим, що наступного року Арні зібрав в односельців кілька старих автомобілів, підготовував їх до шоу і запросив земляків на виставу.

Цьогорічна традиційна шоу-вистава захоплює. Викид адреналіну таке дійство гарантує. Відео з відкритих джерел

І хоча тоді було глядачів не більше сотні-півтори, дійство сподобалося і відтоді щорічно 4 липня Арні організовує шоу літаючих автомобілів, що збирає десятки тисяч людей.

Що перекусити на заправці? Окрім традиційного ход-дога, на WOG можна скуштувати хот-дог з кебабом, бургер або десерт. Не їсте м'ясо? Беріть веганський бургер чи салат. Тут є страви на будь-який смак. Рекламна інформація

Стрибають всі!

Летять легкові автівки, буси, снігоходи, старезні шкільні автобуси і вантажні автомобілі, що вже відслужили своє, але ще на ходу. Для допуску на стрибки є головна умова – робочі ходові властивості та автоматична трансмісія.

Напередодні свята, що вже триває майже два десятки років, місцеві жителі та сусіди з інших міст телефонують Хрнсиру з пропозиціями взяти їх автівку в шоу. В нинішньому та в попередніх роках набиралося по два десятки і навіть більше машин.

В шоу-стрибках беруть участь навіть поліцейські машини та карети швидкої медичної допомоги з працюючими «люстрами» на даху та ввімкненими звуковими спецсигналами.

Майже стометрова висота і кілька секунд польоту з подальшим вільним падінням на схили гори – емоції від побаченого зашкалюють. Фото з відкритих джерел

Арні Хрнсир, який став директором шоу на громадських засадах, особисто робить відбір транспорту. Звісно, техогляд ні він, ні його помічники не проводять, але тести на ходові властивості та розгін влаштовують. Може авто рвучко набирати швидкість для злету – беруть! Якщо машина туга, ледве плентається, то це вже не "артист стрибкового жанру".

"Нам потрібні автоматичні трансмісії, накачані колеса, що утримують повітря у шинах, і гарна прийомистість в розгоні. Якщо це є, то беремо машину в шоу", – пояснює Хрнсир.

Як іде підготовка до шоу, можна побачити з відеохроніки трирічної давнини. Відео з відкритих джерел



Екологія та мистецтво понад усе

Процес підготовки охоплює чималий цикл роботи. По-перше, перед стартом зливають антифриз, який на два-три десятки метрів пробігу до прірви не потрібний. Оливи в системі по мінімумі, як і пального в баку. В залежності від марки і потужності двигуна це перед стрибком може бути півлітра-літр.

Окрім перерахованого вище знімають все скло – вітрове, заднє, на дверях. Це вже друге. По-третє, пластикові бампери і плафони та склооптику фар також демонтують. Виняток роблять лише світловим спецсигналам, якщо вони працюючі, оскільки у стрибку від блиску "люстри" виходить неймовірно захоплюючий ефект – шоу є шоу.

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Все це робиться з єдиною метою – схили та підніжжя гори на варто засмічувати скалками скла. Забігаючи вперед, зазначимо, що після вистави схил і підніжжя ретельно зачищається від уламків брухту, деталей та різного сміття. Це не заповідна зона, а приватна територія, куди на шоу тепер збирається багато люду.

Після шоу побита техніка стягується до підніжжя гори, вантажиться на відкриті напівпричепи й відвозиться на утилізацію. Фото з відкритих джерел

До речі, глядачі за собою також прибирають – стаканчиків, пляшок, обгорток, залишків їжі тут після шоу не побачиш, все сміття люди забирають і відносять у спеціально для цього привезені контейнери. Берег річки та підніжжя гори лишаються чистими. Наче тут й не було тисяч людей.

Колишні господарі мають право розфарбувати свій автомобіль за власним баченням та естетичним смаком. Написи також вітаються, окрім лайливих та образливих. Якщо цього не зроблено, то організатор шоу запрошує це зробити дітвору та всіх бажаючих – повна творча самостійність у нанесенні фарб, малюнків та написів. Це вже також переросло в традицію.

Художня творчість не знає меж навіть у такій справі, як розмальовка автомобілів до шоу. Малечі цей процес подобається не менше, ніж польоти автівок у небі. Фото з відкритих джерел

Тут ще є ще один цікавий момент, що згуртовує людей та стимулює їх до творчості. Уся техніка перед початком проходить урочистою парадною ходою повз глядачів. Це – обов’язково! Так жителі та гості містечка віддають шану машинам, що роками вірою і правдою служили господарям.

Колишні власники користуються пріоритетним правом проїхати востаннє на своїй автівці перед зібранням під гучні оплески глядачів.

Щодо оформлення, то на автівках можуть бути як патріотичні малюнки, оскільки це проходить в день національного свята, так і довільні теми з усілякими квіточками чи мультяшними героями.

Дехто з водіїв та пасажирів до цього дійства готують театралізовані костюми, поєднуючи їх стиль з тематичним оформленням автівок.

До речі Tesla на автопілоті зіткнулась з поліцейським, поки той дивися кіно

Стрибки на автопілоті

Запуск транспортних засобів для стрибків і польоту з вершини скелі, що нависає над підніжжям на висоті 91,4 метра, має захоплююче видовище. І хоча у глядача виникає враження, що там кермує людина, це все-таки повністю автономна транспортна одиниця. Вона розганяється, летить і робить у повітрі кульбіти абсолютно без участі водія.

У цьому відео трохи деталей про технологію катапультування автомобілів – все просто і без великих затрат. Фото з відкритих джерел

Кожен проліт автомобілів, розфарбованих у кумедні кольори та з написами, викликає шквал емоцій. В основному звучать схвалення, але й бувають розчарування. Це коли автомобіль трохи змінив траєкторію руху і не потрапив на трамплін чи не набрав потрібного розгону. Він в такому випадку не летить, а просто звалюється згори й перекочується до самого низу чи десь за щось зачіплюється.

Для видовищного шоу зі стрибком і польотом тут облаштували трамплін, що зовні схожий на задертий ніс злітної смуги на палубі авіаносця. Він допомагає пролетіти над землею кілька десятків метрів, а потім уже по дуговій траєкторії валитися на землю.

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Тут є дві "злітні смуги". На першій автомобілі прив’язують за штангу, одним кінцем прикріпленої до рульової тяги, а іншим – до своєрідного монорельса. Це дозволяє утримувати вивірений напрямок на трамплін.

На другій імпровізованій смузі, що йде трохи навкіс до першої, кермо фіксують на прямий рух за допомогою пасків і розтяжок. Головне – задати правильний напрямок, через порожню віконницю зафіксувати бруском дерева педаль газу й провернути ключ запалювання на запуску двигуна. Далі все зробить за водія автоматична трансміссія – розгін, трамплін, політ, вільне падіння і – геп-геп через геп аж донизу. Щоправда, це не завжди вдається, є випадки зміни траекторії і тоді ефект від польоту не дуже вражаючий.

Ще трохи про деталі підготовки та рідкі кадри наслідків автотрощі на схилах гори. Відео з відкритих джерел

Запуски здебільшого поодинокі, але є й парні, коли автомобілі у повітрі летять один над одним на різних висотах з невеличким неспівпаданням перетинів. За всю історію такого шоу стартовим командам вдалося лише один раз зіткнути автомобілі в повітрі, що було дуже видовищно. В інших випадках ні зіткнень, ні таранів не було, автомобілі летіли перехресними "коридорами" на різних траєкторіях висоти.

За всю історію шоу тільки один раз вдалося зіштовхнути машини в польоті: ДТП автомобілів у повітрі історія ще не знала. Фото з відкритих джерел.

Щодо безпеки глядачів, то вони сидять на принесених стільчиках далеко від загрозливої зони. До того ж там внизу є своєрідна буферна зона у вигляді водойми. Уламки від розтрощених автомобілів також до глядачів не долітають. За всю історію шоу жоден глядач тут не постраждав, а ось емоції лилися через край щоразу.