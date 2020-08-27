Хоча компанія неодноразово наголошувала на необхідності контролю за дорогою, деякі власники Tesla продовжують вважати функцію Autopilot системою автономного управління. Перед нами чергові наслідки невігластва.

Так, електромобілі Tesla – дуже розумні. Можливо, навіть розумніші за деяких своїх власників, оскільки останні готові довірити своє життя машині, незважаючи на застереження та попередження автовиробника про недосконалість системи напівавтоматичного управління.

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Нещасні випадки за участю “Тесла” на автопілоті привертають чимало уваги ЗМІ, саме з цієї причини: Tesla вводить в оману своїх клієнтів самою лише назвою функції Autopilot, через що деякі з них опиняються у ситуаціях, схожих на ту, що трапилась 26 серпня неподалік міста Нешвілл в Північній Кароліні.

Винуватець аварії їхав на Model S попереднього покоління з запущеною першою версією системи “автопілот”. Згідно з його власними свідченнями, він дивився фільм на своєму телефоні, коли його машина в'їхала прямо в поліцейський автомобіль, що стояв з увімкненими вогнями на узбіччі дороги.

Поліцейський екіпаж зупинився на узбіччі, аби надати допомогу учасникам іншої ДТП. Удар був настільки потужним, що поліцейський автомобіль в’їхав у інший патрульний авто, а той, у свою чергу, збив обох офіцерів на землю.

Під час інциденту ніхто не постраждав, хоча в результаті катастрофи і Tesla, і поліцейський автомобіль було розбиті. Водієві Tesla було пред'явлено кілька звинувачень, у тому числі “порушення закону про переїзд” (у Північній Кароліні існує закон, згідно з яким потрібно зміститись на наступну смугу, якщо інший транспортний засіб робить аварійну зупинку), і перегляд “телебачення”, перебуваючи за кермом.

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