Любителі ретротехніки склали рейтинг найстаріших автомобілів, які зараз знаходяться на території України.

Видання AUTO-Consulting та фахівці Історичного Автоклубу встановили перелік найстаріших автомобілів України. Для цього знадобилося дослідити експозиції українських автомузеїв та приватних колекцій, проаналізувати авто учасників різних ретро-фестивалів та подій. Дослідили в Історичному Автоклубі й долю усіх цих авто.

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На жаль, три війни, революція та більшовицька влада не залишили жодного автомобіля, які були у значній кількості на території України до 1917 року. Але цікаві авто приватні колекціонери все ж придбали та привезли до України. Тож вдалося трохи ліквідувати прогалини автоісторії, і тепер в Україні є представники майже усіх поколінь розвитку автомобілізму.

Вважайте, що цей рейтинг - перша спроба створити реєстр української автомобільної спадщини. Доля деяких автомобілей з цього списку наразі не відома, але в Історичному Автоклубі сподіваються, що вони ще є в країні. Отже, ось як виглядає рейтинг найстаріших автомобілей України на квітень 2023 року:

Rolls-Royce Phantom II 1929 року

Цей величний красень – найстаріший Rolls-Royce в Україні. Він опинився у цьому рейтингу у кінці лише через свій "молодий" вік – він був випущений у 1929 році. Так, кузов у нього 1936 р, але, безумовно, це одна з "перлин" і однієї приватної колекції, і ретро спадщини України. Він був придбаний за кордоном у 2000-х вже у відреставрованому вигляді і брав участь у багатьох ретро-фестивалях.

Citroen AC4 Berline Luxe 1929 р.

Цей автомобіль є найстарішим Citroen в Україні та має Європейський сертифікат оригінальності у понад 90%. За висновком Міністерства культури він – історична і культурна цінність. Саме такими були львівські таксі у ті роки. Зараз автомобіль можна побачити у львівському музеї Retro Garage та на різних ретро-подіях у місті.

8. Mercedes-Benz 170 W15 1931-33 років

Якщо вже говорити про найстаріших представників брендів, то слід згадати і ще про один автомобіль. Є всі підстави вважати, що саме цей W15 – найстаріший Mercedes-Benz в Україні, який зберігся до наших днів. Зараз його можна побачити у музеї Прокоф'єва у м. Дніпро.

7. BMW-Dixi 3/15 PS 1928 року



А це - найстаріший BMW в Україні. Автомобіль має цікаву історію і прибув до України ще до Другої світової війни. Зараз він також знаходиться у музеї Прокоф'єва м. Дніпро.

Packard Standart Eight Model 633 1928 року

Цей шикарний червоний Packard був придбаний на аукціоні і з'явився в Україні недавно. Перед самою війною він став окрасою нового музею Old Cars Gallery, який відкрився у м. Дніпро. Але сьогодні музей, на жаль, вже не працює.

Є в Україні ще один Packard Standard Eight Sedanca Town Car, який має дуже рідкісний кузов Lebaron. Він вироблявся невеликою серією у 1926-1930 роках. Це авто також було придбано в США для приватної колекції.

Ford Model A 1927, 1928 та 1929 року

В Україні є декілька Ford-A різних років виробництва, всі – у відмінному стані.

Усі вони були відносно недавно завезені з США, або Польщі. У минулому році один з цих авто був виставленний на продаж. Побачити Ford-A можна у запорізькому музеї "Фаетон".

Packard Standart Eight Model 238 1925 року

Ще один з експонатів музею у м. Дніпро. Також був нещодавно привезений до України вже у відреставрованому вигляді.

Buick 24-55 1924 року

Одна з головних "перлин" технічного музею "Фаєтон" м. Запоріжжя. Був придбаний на аукціоні у США в пошкодженному вигляді і реставрувався вже в Україні.

Chevrolet 17M 1921 року

Ще один з експонатів музею "Фаетон". Прибув до України з США і остаточно реставрувався у м. Запоріжжя.

Chevrolet 490 1920 року

Цей автомобіль мало відомий, бо знаходиться у приватній колекції. Він декілька разів виїздив на ретро-фестівалі на початку 90-х років.

Chevrolet було придбано у 1984 році у Латвії після аварії, але вдалося його якісно відреставрувати. Цей Chevrolet знімався у декількох фільмах.

Ford Model T 1912, 1918 та 1921 років

В Україні є декілька Ford-T різних років виробництва і в різних виконаннях. Найбільш відомим є львівський Ford-T 1912 року. Він ще з "доконвейерної" епохи, тому відрізняється від більш пізніх моделей. Цікаво, що залишки цього Ford T було знайдено саме в Україні, тож він єдиний з цього рейтингу, має місцеве походження. Крім того, Ford T 1912 року досі на ходу і часто його можна побачити на ретро-фестивалях.

Інші Ford T потрапили до України вже в наш час і демонструються у музеях. Наприклад, побачити Ford T можна у музеї "Фаетон" м. Запоріжжя.

Delaunay-Belleville 20 СV 1907 року

Цей розкішний автомобіль - єдиний в Україні цієї марки. Хоча такі авто на території України свого часу їздили, і навіть був автосалон з їх продажу у Києві.

Проте, з тих часів не залишилося більше жодного вцілілого Delaunay-Belleville. Саме цей екземпляр 1907 року вже у реставрованому вигляді було привезено з країн Балтії.

Holsman Type 3 1904 року

А це і є найстаріший автомобіль в Україні - Holsman Type 3 1904 року.

Він має ще мотузковий привід коліс, хоча й обладнанний ДВЗ у 6 к.с.. Цей американський автомобіль маловідомої фірми ніколи не постачався до України, немає фактів його присутності на наших теренах. Але цей екземпляр придбали у наш час для приватної колекції.

Про автомобільну фірму Holsman з Чикаго відомо не багато, бо вона виробляла авто каретного типу з високими колесами до 1910 року. Але так сталося, що саме це авто тепер є найстарішим в Україні.