Складено список найнадійніших вживаних автомобілів. До рейтингу британських експертів потрапили машини, які найрідше ламаються.

Дослідженням зайнялися експерти видання Whatcar спільно із страховою компанією MotorEasy. Під час роботи автори опитали 25 000 автовласників із Великобританії, які розповідали про неполадки, які вони виявили у своїх машинах за останні два роки. На підставі відповідей респондентів до фінального списку моделей потрапили найнадійніші автомобілі.

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Рейтинг найнадійніших преміальних кросоверів очолив Volkswagen Touareg, лише 12 відсотків власників якого зіштовхнулися із проблемами за останні два роки. При цьому більшість респондентів наголосили, що неполадки були незначними.

У трійці лідерів дорогих позашляховиків потрапили Porsche Macan і Mercedes-Benz GLE. Серед опитаних автомобілістів лише 13 та 7 відсотків власників цих моделей відповідно поскаржилися на проблеми. Однак господарі GLE частіше стикалися з серйознішими неполадками, пов'язаними з двигуном або електрикою.

У списку найнадійніших повнорозмірних кросоверів беззаперечним лідером стала Toyota RAV4. Єдиним наріканням у двох відсотків власників моделі стали проблеми із підвіскою. Далі у рейтингу розташувалися Honda CR-V попереднього покоління та Lexus NX. Господарі цих японських машин в основному мали незначні проблеми з коробкою передач або електронікою.

Крім того, фахівці розповіли про найбезпроблемніші моделі в категорії компактних автомобілів. Тут на першому місці опинився Toyota Aygo, основними перевагами якого власники назвали низьку вартість, економічність та високу надійність.

Крім того, у трійці лідерів у даному сегменті опинилися хетчбеки Honda Jazz та Volkswagen Up!. Незважаючи на те, що господарі цих машин поскаржилися на проблеми з кузовом, підвіскою, двигуном і гальмівною системою, більшість несправностей власники усунули за гарантією.