Составлен список самых надежных подержанных автомобилей. В рейтинг британских экспертов попали машины, которые реже всего ломаются.

Исследованием занялись эксперты издания Whatcar совместно со страховой компанией MotorEasy. Во время работы авторы опросили 25 000 автовладельцев из Великобритании, которые рассказывали о неполадках, обнаруженных в своих машинах за последние два года. На основании ответов респондентов в финальный список моделей попали самые надежные автомобили.

Читайте также: Какие автомобили больше всего разочаровывают своих владельцев: рейтинг

Рейтинг самых надежных премиальных кроссоверов возглавил Volkswagen Touareg, только 12 процентов владельцев которого столкнулись с проблемами за последние два года. При этом большинство респондентов подчеркнули, что неполадки были незначительными.

В тройке лидеров дорогих внедорожников попали Porsche Macan и Mercedes-Benz GLE. Среди опрошенных автомобилистов только 13 и 7 процентов владельцев этих моделей, соответственно, пожаловались на проблемы. Однако хозяева GLE чаще сталкивались с более серьезными неполадками, связанными с двигателем или электричеством.

В списке самых надежных полноразмерных кроссоверов безоговорочным лидером стала Toyota RAV4. Единственным сетованием у двух процентов владельцев модели стали проблемы с подвеской. Далее в рейтинге расположились Honda CR-V предыдущего поколения и Lexus NX. Хозяева этих японских машин в основном испытывали незначительные проблемы с коробкой передач или электроникой.

Кроме того, специалисты рассказали о самых беспроблемных моделях в категории компактных автомобилей. Здесь на первом месте оказался Toyota Aygo, основными преимуществами которого владельцы назвали низкую стоимость, экономичность и высокую надежность.

Кроме того, в тройке лидеров в данном сегменте оказались хэтчбеки Honda Jazz и Volkswagen Up! Несмотря на то что хозяева этих машин пожаловались на проблемы с кузовом, подвеской, двигателем и тормозной системой, большинство неисправностей владельцы устранили по гарантии.