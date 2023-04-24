Любители ретротехники составили список подержанных автомобилей, которые сейчас долні находится на территории Украины.

Издание AUTO-Consulting и специалисты Исторического Автоклуба установили список самых старых автомобилей Украины. Для этого понадобилось исследование экспозиций украинских автомузеев и частных коллекций, проанализировать автомобили участников различных ретро-фестивалей и событий. Исследовали в Историческом Автоклубе и судьбу всех этих автомобилей.

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К сожалению, три войны, революция и большевистские власти не оставили ни одного автомобиля, которые были в значительном количестве на территории Украины до 1917 года. Но интересные экземпляры частные коллекционеры все же приобрели и привезли в Украину. Так удалось немного ликвидировать пробелы автоистории, и теперь в Украине есть представители почти всех поколений развития автомобилизма.

Считайте, что этот рейтинг – первая попытка создать реестр украинского автомобильного наследия. Судьба некоторых автомобилей из этого списка пока неизвестна, но в Историческом Автоклубе надеются, что они еще есть в стране. Итак, вот как выглядит самые старые автомобили Украины состоянием на апрель 2023 года:

Rolls-Royce Phantom II 1929 года

Этот величественный красавец – самый старый Rolls-Royce в Украине. Он оказался в этом рейтинге в конце только из-за своего "молодого" возраста – выпущен в 1929 г. И хотя кузов у него 1936 г., но, безусловно, это одна из "жемчужин" и одной частной коллекции, и ретро наследия Украины. Он был приобретен за границей в 2000-х уже в отреставрированном виде и участвовал во многих ретро-фестивалях.

Citroen AC4 Berline Luxe 1929

Этот автомобиль является старейшим Citroen в Украине и имеет Европейский сертификат оригинальности (более 90%), заключение Министерства культуры – историческая и культурная ценность. Именно таковы были львовские такси в те годы. Сейчас автомобиль можно увидеть во львовском музее Retro Garage и разных ретро-событиях в городе.

Mercedes-Benz 170 W15 1931-33 г

Если уж говорить о старейших представителях брендов, то следует упомянуть и еще об одном автомобиле. Есть все основания полагать, что именно этот W15 – самый старый Mercedes-Benz в Украине, сохранившийся до наших дней. Сейчас его можно увидеть в музее Прокофьева г. Днепр.

BMW-Dixi 3/15 PS 1928 года

А это – самый старый BMW в Украине. У автомобиля есть интересная история и прибыла в Украину еще до Второй мировой войны. Сейчас он находится в музее Прокофьева г. Днепр.

Packard Standart Eight Model 633 1928 года

Этот шикарный красный “Паккард” был приобретен на аукционе и появился в Украине недавно. Перед самой войной он стал украшением нового музея Old Cars Gallery, открывшегося в Днепре. Но сегодня музей, к сожалению, уже не работает.

Есть в Украине еще один Packard Standard Eight Sedanca Town Car, который имеет очень редкий кузов Lebaron. Он производился небольшой серией в 1926–1930 годах. Этот автомобиль также был приобретен в США для частной коллекции.

Ford Model A 1927, 1928 и 1929 годов

В Украине есть несколько Ford-A разных лет производства, все – в отличном состоянии.

Все они были относительно недавно завезены из США или Польши. В прошлом году один из этих автомобилей был выставлен на продажу. Увидеть Ford-A можно в запорожском музее "Фаэтон".

Packard Standart Eight Model 238 1925 года

Еще один из экспонатов музея в Днепре. Также был недавно привезен в Украину уже в отреставрированном виде.

Buick 24-55 1924 года

Одна из главных "жемчужин" технического музея "Фаэтон" г. Запорожья. Был приобретен на аукционе у США в поврежденном виде и реставрировался уже в Украине.

Chevrolet 17M 1921 года

Еще один из экспонатов музея "Фаэтон". Прибыл в Украину из США и окончательно реставрировался в Запорожье.

Chevrolet 490 1920 года

Этот автомобиль мало известен, потому что находится в частной коллекции. Он несколько раз выезжал на ретро-фестивале в начале 90-х годов.

Chevrolet был приобретен в 1984 году в Латвии после аварии, но удалось его отреставрировать. Этот Chevrolet снимался в нескольких фильмах.

Ford Model T 1912, 1918 и 1921 годов

В Украине есть несколько Ford-T разных лет производства и в разных исполнениях. Наиболее известен львовский Ford-T 1912 года. Он еще из "доконвейерной" эпохи, поэтому отличается от более поздних моделей. Интересно, что остатки этого Ford T были найдены именно в Украине, поэтому он единственный из этого рейтинга имеет местное происхождение. Кроме того, Ford T 1912 до сих пор на ходу и часто его можно увидеть на ретро-фестивалях.

Остальные Ford T попали в Украину уже в наше время и демонстрируются в музеях. Например, увидеть Ford T можно в музее "Фаэтон" г. Запорожья.

Delaunay-Belleville 20 СV 1907 года

Этот роскошный автомобиль – единственный в Украине этой марки. Хотя такие автомобили на территории Украины в свое время ездили, и даже был автосалон по их продаже в Киеве.

Тем не менее, с тех пор не осталось больше ни одного уцелевшего Delaunay-Belleville. Именно этот экземпляр 1907 года уже в реставрированном виде был доставлен из стран Балтии.

Holsman Type 3 1904 года

А это и есть самый старый автомобиль в Украине – Holsman Type 3 1904 года.

Он имеет еще веревочный привод колес, хотя и оборудован ГИС в 6 л.с. Этот американский автомобиль малоизвестной фирмы никогда не поставлялся в Украину, и не имеет фактов его присутствия на нашей территории. Но этот экземпляр приобрели в наше время для личной коллекции.

Об автомобильной фирме Holsman из Чикаго известно немного, потому что она производила авто каретного типа с высокими колесами до 1910 года. Но так случилось, что именно этот автомобиль теперь самый старый в Украине.