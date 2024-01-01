З гастролей львівська співачка Ірина Федишин привезла 100 автівок для ЗСУ

І хоча транспортний подарунковий транш зроблено напередодні Великодня, він все-таки є результатом Різдвяного туру "Україна колядує". Ірина Федишин півтора місяця гастролювала зі своєю спеціально підготовлено програмою концертними залами у містах США, Канади та Європи.

Як зазначає співачка на своїй сторінці в Facebook, Різдвяний тур охопив 25 міст. Глядачі не тільки купували білети на концерти, але в його ході ще й вносили пожертви на збір автомобілів для українських захисників.

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Гроші дарували не тільки вихідці з України, колишніх республік СРСР, але й корінні американці, громадяни країн Євросоюзу, яким не байдужа доля України та її народу.

Скриншот: Авто24

З купленої сотні машин 11 важких вантажних військових та спеціальних автомобілів, у т.ч. карет швидкої медичної допомоги, придбано за гроші, зібрані в ході благодійної Різдвяної вечері, що відбулася в іспанському місті Марбея.

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У ході цієї вечері зібрано найбільшу одноразову суму добровільних внесків людей на транспорт для українського війська – 85 000 євро.

Усі автомобілі нинішньої партії придбано у Великій Британії. Також за кошти з гастролей техніку перегнали в Україну – машини потрібно було заправляти, водіїв годувати та влаштовувати на ночівлю, оскільки дорога була довгою, тривала не один чи два дні.

Скриншот: Авто24

Транспорт допомогли перегнати волонтери з благодійного фонду "Там, де живе надія" на чолі з Сергієм Канюкою. Вони вже не вперше беруть на себе цю відповідальну місію.

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В Україні кожен з сотні придбаних автомобілів пройшов обов’язковий техогляд, сервісне обслуговування. При потребі здійснювався необхідний ремонт. Мінялися не тільки шини та рідини, але й фільтри, акумулятори, оптика на фарах чи плафони тощо.

Скриншот: Авто24

З ремонтних цехів весь транспорт вийшов у новій кольористиці. Зроблено не піксельне чи класичне камуфляжне фарбування, а звичайне армійське однотонне темно-зелене матового відтінку.

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Усі ці підготовчі ремонтно-відновлювальні роботи отримали фінансову підтримку БФ Ірини Федишин. Все зроблено так само як і в попередні рази.

Скриншот: Авто24

Загалом на фронт від початку повномасштабного вторгнення співачка відправила 367 автомобілів, придбаних з гонорарів та пожертв людей доброї волі.

Техніка вже освячена. Днями вона вирушить у бойові підрозділи усіх родів військ, допоможе в оперативній роботі, патрулюванні, розвідці, евакуації поранених тощо.