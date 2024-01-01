"Добромобіль" жартами назбирав коштів на 212 машин для фронту

Загалом за час повномасштабної війни аматори сцени за зароблені на концертах гроші купили, підготували й передали у лінійні війська Сил оборони 212 машин. В середньому виходить по одному позашляховику кожні два тижні.

Задля доброї справи було створено благодійний фонд "Добромобіль" і гумористи стали волонтерами-артистами. Про гарні справи цього колективу коротко, але змістовно йдеться у розповіді "Суспільне Хмельницький".

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За словами засновника благодійного фонду "Добромобіль" Володимира Черняка, з кожного концерту артисти привозять від 20 до 70 тисяч гривень, все залежить від зали та кількості людей на виступі.

"У нас повні зали, тому що замість фіксованої ціни люди дають донат за квитки. Вони з радістю на це відгукуються. Також гроші збираємо через інтернет, на весіллях, концертах. З’являється підтримка бізнесу", – розповів журналістам Володимир Черняк.



Скриншот: АВТО24

Усі 212 позашляховиків куплено за донати. Машини підшуковують й купують у Великій Британії. Там, як повідав волонтер Артем Мартиросян, цю справу успішно веде їх земляк Олександр. Завдяки його посередництву автівки обходяться не у сім-вісім тисяч доларів, а в чотири.

Машини ремонтують на чотирьох СТО або ж проводять обслуговування, якщо стан добрий. У війська техніка йде в стані безвідмовної роботи в фронтових умовах – і заведеться з півоберта, і у потужності, тягових та швидкісних режимах в потрібну хвилину не підведе.

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"Як тільки в нас з’являється вільна хвилина, ми обов'язково заганяємо військовий автомобіль і пускаємо його в роботу. Вартість ремонту може бути і тисяча гривень, і 30 тисяч гривень", – розповів власник однієї з СТО Денис.

Техніка й справді в добротному стані. Військовослужбовець Нацгвардії Олександр, чий підрозділ зараз перебуває на Торецькому напрямку, після короткого тесту прийняв автомобіль і залишився задоволений.

Скриншот: АВТО24

"Там тривають запеклі бої. Повнопривідний Land Cruiser з потужним двигуном — саме те, що потрібно. Життя автомобілів «на нулі» недовговічне. Бувало так, що тільки волонтери привезли машину, і миттєво прилітав дрон. Тому машини жили навіть не години, а хвилини", – констатує Олександр.