"Добромобиль" шутками собрал средств на 212 машин для фронта

Всего за время полномасштабной войны артисты за заработанные на концертах деньги купили, подготовили и передали в линейные войска Сил обороны 212 машин. В среднем получается по одному внедорожнику каждые две недели.

Для доброго дела был создан благотворительный фонд "Добромобиль" и юмористы стали волонтерами-артистами. О хороших делах этого коллектива коротко, но содержательно говорится в новостной заметке "Общественное Хмельницкий".

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По словам основателя благотворительного фонда "Добромобиль" Владимира Черняка, с каждого концерта артисты привозят от 20 до 70 тысяч гривен, все зависит от зала и количества людей на выступлении.

"У нас полные залы, потому что вместо фиксированной цены люди дают донат за билеты. Они с радостью на это откликаются. Также деньги собираем через интернет, на свадьбах, концертах. Появляется поддержка бизнеса", – рассказал журналистам Владимир Черняк.



Скриншот: АВТО24

Все 212 внедорожников куплены за донаты. Машины подыскивают и покупают в Великобритании. Там, как поведал волонтер Артем Мартиросян, это дело успешно ведет их земляк Александр. Благодаря его посредничеству машины обходятся не в семь-восемь тысяч долларов, а в четыре.

Машины ремонтируют на четырех СТО или же проводят обслуживание, если состояние хорошее. В войска техника идет в состоянии безотказной работы – и заведется с полуоборота, и в мощности, тяговых и скоростных режимах в нужную минуту не подведет.

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"Как только у нас появляется свободная минута, мы обязательно загоняем военный автомобиль и пускаем его в работу. Стоимость ремонта может быть и тысяча гривен, и 30 тысяч гривен", – рассказал владелец одной из СТО Денис.

Техника действительно в добротном состоянии. Военнослужащий Нацгвардии Александр, чье подразделение сейчас находится на Торецком направлении, после короткого теста принял автомобиль и остался доволен.

Скриншот: АВТО24

"Там продолжаются ожесточенные бои. Полноприводный Land Cruiser с мощным двигателем – именно то, что нужно. Жизнь автомобилей "на нуле" недолговечна. Бывало так, что только волонтеры привезли машину, и мгновенно прилетал дрон. Поэтому машины жили даже не часы, а минуты", – констатирует Александр.