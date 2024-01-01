Співачка Ірина Федишин відкрила свій фронт: у війська за гонорари куплено 242 машини

Про цей масштабний транспортний транш зірка української естради Ірина Федишин повідомила на своїй сторінці в Facebook.

В ході турне вона дала 26 концертів у різних регіонах Америки та Канади, пересуваючись між містами автомобілями та літаками. Довелося добиратися 16 авіарейсами. Інколи в день концерту перельоти тривали від 4 до 5 годин.

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І ось результат – за гонорари з концертів та внески під час благодійних заходів, які проводились у містах гастролей, придбано 60 автомобілів

Таких транспортних донатів для ЗСУ ще жодна зірка української естради від нинішніх гонорарів за концерти не дала. Фото: Ірина Федишин, Facebook

Як видно з розміщеного відео, там є не тільки пікапи. Окрім pick up, в пакеті зібрано позашляховики 4х4 відомих брендів. Є навіть легендарні «течики» у виконанні фургонів, пасажисько-бортових машин.

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Загалом в колоні техніки, приготовленої для відправки у війська, рясніє від автомобілів Toyota, Mitsubishi, Mercedes Benz, Volkswagen, Citroën, Ford та інших виробників.

Ірина Федишин з синами та її чоловік і заодно продюсер Віталій Човник. Фото: Ірина Федишин, Facebook

Куди та в якій кількості передадуть автомобілі високої прохідності в камуфльованій колористиці, співачка розповіла у своєму пості на Facebook – там список довгий, з ним можна ознайомитися тут.

Вчинок Ірини Федишин заслуговує похвали, про що пишуть у коментарях шанувальники творчості української зірки естради та звичайні українці, далекі від естрадного мистецтва.

Це не перший транспортний транш співачки від гонорарів. Попередній був наприкінці зими. Загалом Ірина планувала подарувати у війська 200 автомобілів, але на сьогодні це завдання вже перевиконано – 242 машини.