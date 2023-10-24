Колектив Хмельницької атомної електростанції передав захисникам у жовтні кілька траншів з автомобілями, дронами, генераторами, пошуковими прожекторними установками та іншим майном.

Робочий тиждень атомники завершили передачею техніки та допоміжного обладнання підрозділам ЗСУ. Військовим медикам дісталася карета швидкої медичної допомоги на шасі Renault Master.

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Як стало відомо, машина вже прибула у розпорядження санітарної роти й відразу ж була залучена до евакуації поранених. Інженерний підрозділ, який займається розмінуванням звільнених територій, отримав Nissan X-Trail.

Карета швидкої допомоги, позашляховик та вкрай необхідне обладнання на днях пішли захисникам від нетішинських атомників. Фото: ХАЕС

Перед вирушенням автомобілів у далеку дорогу їх баки заправили на 7210 гривень, які жителі Нетішина та працівники ХАЕС зібрали на благодійних заходах під час Дня міста. До речі, колектив станції використовує практично всі культурні та просвітницькі заходи для збору коштів на допомогу ЗСУ.

Навіть проведені на початку жовтня змагання рибалок-аматорів підприємства пройшли під благочинною мотивацією. Клуб рибалок-любителів ХАЕС організував благодійний захід, в ході якого зібрано від 39 команд та глядачів 43500 грн. Гроші передано на рахунок ГО «Енергія сердець», де акумулюються кошти для придбання техніки, обладнання та майна відповідно до запитів військових, що надходять на ВП ХАЕС.

Працівники атомної станції за час війни зібрали на допомогу ЗСУ та потерпілим у постраждалих районах вже майже 205 мільйонів гривень. Фото: ХАЕС

Окрім автомобілів, до траншу минулого тижня були закуплені турнікети, чотири тепловізійні приціли, чотири маскувальні сітки, два пошукові прожектори, інверторний генератор та зарядна станція Bandera.

Загалом у жовтневому заліку допомоги стоять передані захисникам пічки-«буржуйки», два термінали Starlink, мікроавтобус Volkswagen, 15 квадрокоптерів FPV, комплекти шин, бензопила. А ще передано потужний комп'ютер, 3D-принтер, оскільки сучасна армія та наші воїни потребують не тільки техніки, зброї, боєприпасів. Все перераховане придбано по запиту військових за кошти, які зібрали працівники ХАЕС.

До речі, 5 жовтня благодійні збори працівників ХАЕС за час війни досягли рубіж у 200 мільйонів гривень. На сьогодні працівники Хмельницької АЕС задонатили на підтримку ЗСУ майже 205 мільйонів гривень.