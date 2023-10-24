Коллектив Хмельницкой атомной электростанции передал защитникам в октябре несколько траншей с автомобилями, дронами, генераторами, прожекторными поисковыми установками и другим имуществом.

Рабочую неделю атомщики завершили передачей техники и вспомогательного оборудования подразделениям ВСУ. Военным медикам досталась карета скорой помощи на шасси Renault Master.

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Как стало известно, машина уже прибыла в распоряжение санитарной роты и сразу же была задействована в эвакуацию раненых. Инженерное подразделение, занимающееся разминированием освобожденных территорий, получило Nissan X-Trail.

Карета скорой помощи, внедорожник и крайне необходимое оборудование на днях ушли защитникам от Нетишинских атомщиков. Фото: ХАЭС

Перед отправкой автомобилей в дальний путь их баки заправили на 7210 гривен, которые жители Нетешина и работники ХАЭС собрали на благотворительных мероприятиях во время Дня города. Кстати, коллектив станции использует практически все культурные и просветительские мероприятия для сбора средств в помощь ВСУ.

Даже проведенные в начале октября соревнования рыболовов-любителей предприятия прошли под благотворительной мотивацией. Клуб рыбаков-любителей ХАЭС организовал благотворительное мероприятие, в ходе которого собрано от 39 команд и зрителей 43 500 грн. Деньги переданы на счет фонда "Энергия сердец", где аккумулируются средства для приобретения техники, оборудования и имущества в соответствии с запросами военных, поступающих на ХАЭС.

Работники атомной станции за время войны собрали в помощь ВСУ и нуждающимся в пострадавших районах уже почти 205 миллионов гривен. Фото: ХАЭС

Кроме автомобилей, к траншу на прошлой неделе были закуплены турникеты, четыре тепловизионных прицела, четыре маскировочные сетки, два поисковых прожектора, инверторный генератор и зарядная станция Bandera.

В октябрьском зачете помощи стоят переданные защитникам печки-«буржуйки», два терминала Starlink, микроавтобус Volkswagen, 15 квадрокоптеров FPV, комплекты шин, бензопила. А еще передан мощный компьютер, 3D-принтер, поскольку современная армия и наши воины нуждаются не только в технике, оружии, боеприпасах. Все перечисленное приобретено по запросу военных за средства, собранные работниками ХАЭС.

Кстати, 5 октября сумма благотворительных пожертвований работников ХАЭС за время войны достигло рубежа в 200 миллионов гривен. На сегодняшний день работники Хмельницкой АЭС задонатили в поддержку ВСУ почти 205 миллионов гривен.