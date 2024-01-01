Львівська ОВА витратила гроші платників податків на низькорамний напівпричіп: для кого він

Отримувачем причіпної системи для перевезення важкої техніки та різних негабаритних вантажів стала 45-а окрема артилерійська бригада Збройних Сил України. Про це на ФБ-сторінці розповів перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Техніку за запитом військових придбано коштом обласного бюджету. Покупка в межах програми "Безпечна Львівщина" обійшлася платникам податків у 5,2 млн грн.

Читайте також Львівські "Рисі" та британські землекопи пішли на фронт

"Зазначу, що цього року фінансовий ресурс програми становить пів мільярда гривень, з яких вже профінансували 200 мільйонів гривень. Упродовж року ми будемо нарощувати підтримку Сил оборони – аж до нашої спільної перемоги", – наголосив Андрій Годик.

У цій новині є дві приємні факти. По-перше, для перевезення нової чи пошкодженої й потім відремонтованої техніки армійці отримали сучасну причіпну систему.

По-друге, низькорамний причіп куплено у вітчизняного виробника. Постачання здійснив завод TAD з Хмельниччини, чия продукція вже добре знана не тільки в Україні, але й за кордоном.

Читайте також З гастролей львівська співачка Ірина Федишин привезла 100 автівок для ЗСУ

Це не тільки підтримка вітчизняного виробника, але й збережені робочі місяця та вкрай необхідні відрахування податків у державний бюджет. Тим паче, що виробнику є що запропонувати.

Підприємство має широку номенклатуру різноманітних причепів, у т.ч. й таких низькорамних для перевезення негабаритних вантажів та важкої техніки. У лінійці продукції зображеного на фото тралу виробник пропонує кілька версій, з яких можна виділити 13,8-метрові та 18-метрові тривісні напівпричепи вантажністю 30 та 40 тонн.

Читайте також Львівські світлофори через відсутність напруги не погаснуть

Обидві причіпні системи мають доволі просторі занижені платформи майже однакової довжини. В першому випадку це 9,5 метра, а другому – 10 метрів, що дозволяє розміщувати різноманітну техніку.

На таких тралах спокійно розміститься 28-тонна самохідна артустановка "Богдана". Її маса підвладна навіть 30-тонному напівпричепу, не кажучи вже про 40-тонник.

САУ поміщається в занижену платформу. Габаритна довжина бойової машини сягає 10,5 метра, але там колісна база менша, тож це дозволяє впевнено розмістити та надійно зафіксувати техніку на платформі для безпечного транспортування.

Читайте також Львівська громада поповнила Суми автобусами з Данії

Березнева допомога Львівської громади підрозділам Сил оборони стала особливо відчутною. Два дні тому Львівська ОДА опублікувала список допомоги тільки за минулий тиждень, перелік якого вражає.

Громади області коштом власних бюджетів та добровільних внесків людей купують та надсилають у війська техніку, дрони, прилади РЕБ, різну амуніцію, предмети побуту, гігієни тощо. Ось так тил прагне допомогти фронту боронити державу.

Фото: Львівська ОВА