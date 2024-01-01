Пікапи та квадроцикли зібрали по всій Європі

Цю партію техніки для передачі у війська приготували норвезька організація Fritt Ukraina, данський доброчинець, компанія Meest Express та мерія Львова.

Техніка з пробігом, різних брендів, але у справному стані. Весь транспортний транш дістався фронтовикам 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Про це йдеться у повідомленні Львівської мерії.

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Норвезька організація Fritt Ukraina, що в перекладі звучить як "Вільна Україна", не вперше займається постачанням гуманітарної допомоги. Цього разу волонтери перегнали до Львова 15 пікапів.

Fritt Ukraina заснував депутат норвезького парламенту Пітер Фрьоліх. На зібрані гроші це об’єднання закупило й передала Україні 450 автомобілів, понад тисячу дронів, одяг для військових та інше необхідне спорядження.

Доброчинець з Данії, який побажав залишитися анонімним, передав 10 квадроциклів. Ще 3 квадроцикли закупила і передала Львівська міська рада.

До формування чергового пакету допомоги також долучилася компанія Meest Express. Цей колектив придбав 2 квадроцикли.

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Загальна вартість зведеного конвою техніки для бійців бригади "Холодний Яр" становить 13,5 млн грн.

За словами головного сержанта 93-ї бригади Віталія П’ясецького, ця техніка допоможе ефективніше виконувати бойові завдання та берегти життя захисників.

"Зараз транспорт – автомобілі, квадроцикли, на жаль, часто дуже швидко втрачаються під час виїздів. Але від транспорту залежить робота екіпажів, які працюють на виявлення та ураження ворога. Квадроцикли застосовують для евакуації поранених, є можливість швидко доїхати і вчасно евакуювати", – розповів Віталій П’ясецький.

Фото: мерія Львова