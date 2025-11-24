Нідерландські аналоги "шишиги" від норвежців уже у військах

Армійські машини раніше використовувалися у лінійних військах Нідерландів. Їх викупили, привели до ладу й привезли до Львова. Про ці автівки вчора, 23 листопада, розповів на своїй ФБ-сторінці БФ Fritt Ukraina (Free Ukraine).

Машини в притаманному армійській техніці темно-сірому кольорі з відтінком синьки представлені двома виробниками. Це – класичні двовісні бортові машин DAF YA 4440 та IVECO Magirus 110-17. Обидві моделі мають повний привід 4х4.

У цих односкатних чотириколісних машин практично однаковий силовий потенціал. Якщо у моторній ніші "Яшки"стоїть 16,7-літровий дизельний агрегат на 153 к.с., то в Iveco – 6,13-літровий апарат на 168 к.с. Ці машини мають механічну коробку передач ZF на п'ять та шість ступенів ходу відповідно.

Для збереження ресурсу техніки, економії пального та покриття дефіциту водіїв її доставляли на низькорамних трейлерах. Тут ще одна цікава деталь, на яку варто звернути увагу: благодійники не зрадили традиції й викупили та доставили вантажівки у повному комплекті.

Це означає, що у відкритому кузові кожної вантажівки стояв класичний одновісний армійський причіп. Як пригадуєте, в українській армії переважають двовісні причепи, а одновісні – в експлуатації зустрічаються мало.

Повідомляється, що вартість нинішнього пакета допомоги сягнула майже 4,3 мільйона норвезьких крон. В конвертації це буде понад 18 мільйонів українських гривень.