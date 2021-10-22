Европейские чиновники поддерживают развитие скоростных транспортных магистралей для капсульного транспорта и недавно Европейский Совет Инноваций приняла наибольшее финансирование проекта такого типа для нидерландского стартапа Hardt.

Транспортная система Hyperloop уже признана жизнеспособным решением в стратегии Европейской Комиссии по экологически чистой мобильности. Эти инновационные транспортные капсулы, работают от электромагнитной двигательной системы и передвигаются по тоннелям, являются не только чистыми, но и чрезвычайно энергоэффективными.

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Компания Hardt уже сотрудничает с правительством Нидерландов, провинцией и муниципалитетом Гронинген, а также несколькими коммерческими партнерами для совершенствования своей технологии гиперлуп. Недавнее финансирование является дополнительным подтверждением достижений компании в настоящее время.

Hardt занимается разработкой и производством капсул, строительством туннелей и терминалов. Также компания планирует построить испытательный центр, способный тестировать эту транспортную систему на высоких скоростях. Этот пилотный проект, называемый “Европейским центром гиперлупа”, будет приветствовать разработчиков со всего мира и позволит пройти передовые тесты, включая переключение полос движения и экстренное торможение. Будущая сеть гиперлуп не потребует промежуточных остановок, поэтому переключение на полосы движения является такой важной особенностью.

Открытие “Центра” запланировано на 2023 год, и это станет весомым шагом на пути к созданию первой транспортной системы такого типа в Нидерландах. Этот маршрут соединит самые загруженные города страны – Амстердам и Роттердам.

Фото: транспортный центр и капсулы гиперлуп Hardt / Autoevolution