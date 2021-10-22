Європейські чиновники підтримують розвиток швидкісних транспортних магістралей для капсульного транспорту і нещодавно Європейська Рада Інновацій ухвалила найбільше фінансування проєкту такого типу для нідерландського стартапу Hardt.

Транспортну систему Hyperloop вже визнано життєздатним рішенням у стратегії Європейської Комісії щодо екологічно чистої мобільності. Ці інноваційні транспортні капсули, що працюють від електромагнітної рухової системи та пересуваються тунелями, є не лише чистими, але й надзвичайно енергоефективними.

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Компанія Hardt вже співпрацює з урядом Нідерландів, провінцією та муніципалітетом Гронінген, а також кількома комерційними партнерами для вдосконалення своєї технології гіперлуп. Нещодавнє фінансування є додатковим підтвердженням досягнень компанії на цей час.

Hardt займається розробкою і виробництвом капсул, будівництвом тунелів та терміналів. Також компанія планує побудувати випробувальний центр, здатний тестувати цю транспортну систему на високих швидкостях. Цей пілотний проєкт, який називається “Європейським центром гіперлуп”, вітатиме розробників з усього світу і дозволить пройти передові тести, включаючи перемикання смуг руху та екстрене гальмування. Майбутня мережа гіперлуп не потребуватиме проміжних зупинок, тому перемикання на смуги руху є такою важливою особливістю.

Відкриття “Центру” заплановано на 2023 рік, і це стане вагомим кроком на шляху до створення першої транспортної системи такого типу у Нідерландах. Цей маршрут з'єднає найбільш завантажені міста країни – Амстердам та Роттердам.

Фото: транспортний центр та капсули гіперлуп Hardt / Autoevolution