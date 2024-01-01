Нидерланды передали Украине больше артиллерии, чем считалось ранее

До сих пор считалось, пишет специализированный ресурс defence24.pl, что Нидерланды оказывали помощь Киеву в широком спектре техники, "начиная от бронетранспортеров YPR-765, танков T-72EA, приобретенных у чешской промышленности, до пусковых установок ПВО Patriot и самолетов F-16".

В сегменте самоходной артиллерии в официальном списке помощи была только немецкая PzH 2000. Однако недавно появилась запись о поставках гаубиц M109, некогда состоявших на вооружении нидерландской армии и давно снятых с баланса и проданных почти полностью Австрии, США, в Арабские Эмираты и Иорданию.

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Эксперты издания предполагают, что к полученному Украиной большому парку самоходок М109 из разных стран Нидерланды передали гаубицы, хранившиеся на военных складах. Не исключено, что часть из них подарена как донорский источник запасных частей, поскольку информации о ремонте или сервисном обслуживании такого артиллерийского вооружения не было.

Возможно, что такие орудия на самоходных шасси выкуплены в странах, которым они были проданы ранее. Их варианты исполнения неизвестны. Эксперты предполагают, что это могут быть проверенная временем разновидность А2, которым пользовался Амстердам.

В украинской армии старенькие САУ М109 различных модификаций работают на поражение врага не хуже новых версий. Фото: АрмияInform

Напомним, американская самоходная пушка M109A2 со многими усовершенствованиями в своей основе имеет 155-мм гаубицу М185 со стволом 39 калибра. Некоторые изменения позволяют поражать врага на расстоянии 18,1-23,5 км в зависимости от используемых боеприпасов.

Боекомплект гаубицы увеличен до 36 снарядов с порохом (ранее было только 28 снарядов). Для самообороны используется крупнокалиберный пулемет М2, размещенный у вертушки на макушке башни.

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Силовой установкой является 8-цилиндровый дизельный двигатель Detroit Diesel 8V71T с турбонаддувом и водяным охлаждением мощностью 405 мощностью л.с. Максимальная скорость этой артиллерийской системы составляет примерно 55 км/ч.

В этой версии такие самоходки имеют на вооружении Греция, Иордания, Египет, Пакистан, Саудовская Аравия, Тайвань, Марокко, Ливан и Перу. Украине они также не лишние, даже несмотря на возраст. Здесь главное чтобы техника и пушка были исправны и имели достаточно боеприпасов.