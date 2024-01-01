Нідерланди передали Україні більше артилерії, ніж вважалося раніше

Досі вважалося, пише спеціалізований ресурс defence24.pl, що Нідерланди надавали допомогу Києву в широкому спектрі техніки, "починаючи від бронетранспортерів YPR-765, танків T-72EA, придбаних у чеської промисловості, до пускових установок ППО Patriot та літаків F-16".

У сегменті самохідної артилерії в офіційному списку допомоги була лише німецька PzH 2000. Проте нещодавно з'явився запис про постачання гаубиць M109, що колись були на озброєнні нідерландської армії й давно зняті з балансу та продані майже повністю Австрії, США, в Арабські Емірати та Йорданію.

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Експерти видання припускають, що до отриманого Україною великого парку самохідок М109 з різних країн Нідерланди передали гаубиці, що зберігалися на військових складах. Не виключено, що частина з них подарована як донорське джерело запасних частин, оскільки інформації про ремонт чи сервісне обслуговування такого артилерійського озброєння не було.

Можливо, що такі гармати на самохідних шасі викуплено в країнах, яким вони були продані раніше. Їх варіанти виконання невідомі. Експерти припускають, що це можуть бути перевірений часом різновид А2, яким користувався Амстердам.

В українській армії старенькі САУ М109 різних модифікацій працюють на ураження ворога не гірше нових версій. Фото: АрміяInform

Нагадаємо, американська самохідна гармата M109A2 з багатьма вдосконаленнями в своїй основі має 155-мм гаубицю М185 зі стволом 39 калібру. Деякі зміни дозволяють вражати ворога на відстані 18,1-23,5 км залежно від використовуваних боєприпасів.

Боєкомплект гаубиці збільшено до 36 снарядів з порохом (раніше було лише 28 снарядів). Для самооборони використовується великокаліберний кулемет М2, розміщений у вертушки на маківці башти.

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Силовою установкою є 8-циліндровий дизельний двигун Detroit Diesel 8V71T з турбонаддувом і водяним охолодженням потужністю 405 потужністю к.с. Максимальна швидкість цієї артилерійської системи становить приблизно 55 км/год.

У цій версії такі самохідки мають на озброєнні Греція, Йорданія, Єгипет, Пакистан, Саудівська Аравія, Тайвань, Марокко, Ліван і Перу. Україні вони також не зайві, навіть попри вік. Тут головне щоб техніка та гармата були справні і мали вдосталь боєприпасів.