Адже вільних "самоходок" більше ніде не знайшли. Сума угоди не розголошується.

Велика Британія для України викупила бельгійські самохідні гаубиці M109 у приватної зброєвої компанії. Про це повідомив міністр оборони Британії Бен Уоллес, пише британське видання Sky News.

Також відомо, що загальна кількість придбаних Британією самохідних артилерійських гаубиць M109 становить 20 одиниць, повідомляє Мілітарний.

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“Ми розгортаємо понад двадцять 155-міліметрових самохідних гаубиць, які ми закупили на світовому ринку, ми їх відремонтували, і вони починають надходити, вони мають значно більшу дальність дії, ніж 152-міліметрові”, – сказав міністр Бен Уоллес.

За його словами, Росія перевершує Україну з точки зору артилерійського вогню у співвідношенні 20 до 1 у деяких районах, але союзники починають надавати Україні артилерійські та ракетні системи великої дальності, які дозволять її силам здобути перевагу.

Він зазначив, що українські сили незабаром зможуть досягти значного прогресу на сході країни.

Він також повідомив, що до країни починають надходити “десятки, якщо не сотні” протикорабельних ракет, щоб допомогти Україні захиститися від військових кораблів.

Як M109 опинились у приватної компанії?

У 2008 році бельгійська армія зняла з озброєння 64 одиниці 155-мм самохідних гаубиць M109A4BE.

У 2015 році деякі з них були продані приватній компанії Flanders Technical Supply (FTS), заснованій двома партнерами (один з яких нещодавно помер), що спеціалізується на купівлі та продажу військових надлишків по всьому світу. Контракт не передбачав умов викупу.



Військова техніка з M109 на території компанії OIP Land Systems

Самохідні артилерійські установки продавала також приватна бельгійська компанія OIP Land Systems.

У травні Міноборони Бельгії намагалося викупити для України ці гаубиці у компанії, але ціна продажу, яку OIP зажадала для викупу M109, була більш ніж у 10 разів вищою від ціни, за якою вони були продані.

На початку червня міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер повідомила, що колишні 155-мм самохідні гаубиці M109 бельгійської армії продані в Україну приватною компанією, але офіційний покупець не розголошувався.

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