Ведь свободных "самоходок" больше нигде не нашли. Сумма сделки не разглашается.

Великобритания для Украины выкупила бельгийские самоходные гаубицы M109 у частной оружейной компании. Об этом сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес, пишет британское издание Sky News.

Также известно, что общее количество приобретенных Британией самоходных артиллерийских гаубиц M109 составляет 20 единиц, сообщает Милитарный.

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"Мы разворачиваем более двадцати 155-миллиметровых самоходных гаубиц, которые мы закупили на мировом рынке, мы их отремонтировали, и они начинают поступать, они имеют гораздо большую дальность действия, чем 152-миллиметровые", – сказал министр Бен Уоллес.

По его словам, Россия превосходит Украину с точки зрения артиллерийского огня в соотношении 20 к 1 в некоторых районах, но союзники начинают предоставлять Украине артиллерийские и ракетные системы большой дальности, позволяющие ее силам получить преимущество.

Он отметил, что украинские силы в скором времени смогут добиться значительного прогресса на востоке страны.

Он также сообщил, что в страну начинают поступать десятки, если не сотни противокорабельных ракет, чтобы помочь Украине защититься от военных кораблей.

Как M109 оказались у частной компании?

В 2008 году бельгийская армия сняла с вооружения 64 единицы 155-мм самоходных гаубиц M109A4BE.

В 2015 году некоторые из них были проданы частной компании Flanders Technical Supply (FTS), основанной двумя партнерами (один из которых недавно скончался), специализирующейся на покупке и продаже военных излишков по всему миру. Контракт не предусматривал условий выкупа.

Военная техника с M109 на территории компании OIP Land Systems

Самоходные артиллерийские установки также продавала частная бельгийская компания OIP Land Systems.

В мае Минобороны Бельгии пыталось выкупить для Украины эти гаубицы у компании, но цена продажи, которую OIP потребовала для выкупа M109, была более чем в 10 раз выше цены, по которой они были проданы.

В начале июня министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила, что бывшие 155-мм самоходные гаубицы M109 бельгийской армии проданы в Украину частной компанией, но официальный покупатель не разглашался.

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