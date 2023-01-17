Nissan создает безопасность своим приоритетом и не останавливается на достигнутых успехах на пути к сокращению количества смертельных ДТП с участием автомобилей Nissan, в том числе электромобилей.

Конструкторы стремятся сделать Nissan Ariya самым безопасным электромобилем. Для этого машина проходит более 400 испытаний безопасности с более чем 100 параметрами данных.

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В ноябре 2021 года компания Nissan представила свою долгосрочную инициативу Nissan Ambition 2030, в рамках которой каждый автомобиль, в том числе полностью электрический кроссовер Ariya, должны пройти строгие краш-тесты для обеспечения соответствия самым высоким стандартам безопасности во время столкновений.

В центре технического развития компании Nissan в городе Ацуги, Япония, электромобиль Nissan подвергается сотням комплексных испытаний, в том числе на лобовые и боковые столкновения, удары сзади и испытаниям, имитирующим ДТП с участием пешеходов.

"Оценка безопасности модели Ariya проводится по более чем 100 параметрам данных", - делится Ген Танабе, член группы оценки пассивной безопасности. «Поскольку новая модель Ariya будет продаваться на многих рынках, мы планируем провести более 400 испытаний, начиная с самых первых этапов разработки и до выхода модели на рынок».

Результаты испытаний доказали, что кузов и уникальная конструкция салона кроссовера Ariya поглощают самые разные виды ударов и обеспечивают надежную защиту водителя и пассажиров.

Инженеры группы оценки пассивной безопасности компании Nissan измеряют силу потенциального удара по кузову автомобиля и узлам конструкции, а также влияние удара на водителя и пассажиров. Для этого используют манекены разного роста и телосложения, на которые крепят многочисленные датчики. Эти датчики фиксируют степень тяжести симулированных травм и повреждений на жизненно важных участках тела.

Используя свой огромный опыт в разработке электромобилей, накопленный компанией за последнее десятилетие, значительная часть испытаний, проходивших Nissan LEAF, используется и для Ariya. Благодаря этому опыту компания Nissan может теперь самостоятельно определять для себя стандарты безопасности, более строгие, чем требуемые регуляторными органами. Например, батарейный блок на электромобиле Ariya имеет высокое напряжение, поэтому перед инженерами по обеспечению безопасности стояла задача, чтобы в случае аварии корпус этого блока оставался целым во избежание утечки электродов.

Решение по безопасности, предложенное компанией Nissan, легло в основу концепции разработки более безопасных транспортных средств и предусматривает меры активной и пассивной безопасности пассажиров автомобиля в разных ситуациях. Главная цель – это предотвращение возможных столкновений как таковых, или, если столкновение неизбежно – уменьшение вреда и тяжести травм.