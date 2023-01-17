Nissan робить безпеку своїм пріоритетом і не зупиняється на досягнутих успіхах на шляху до скорочення кількості смертельних ДТП за участю автомобілів Nissan, у тому числі електромобілів.

Конструктори прагнуть зробити Nissan Ariya найбезпечнішим електромобілем. Для цього машина проходить понад 400 випробувань безпеки з більш ніж 100 параметрами даних.

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У листопаді 2021 року компанія Nissan представила свою довгострокову ініціативу Nissan Ambition 2030, в рамках якої кожне авто, в тому числі й повністю електричний кросовер Ariya, мають пройти суворі краш-тести для забезпечення відповідності найвищим стандартам безпеки під час зіткнень.

У центрі технічного розвитку компанії Nissan в місті Ацуґі, Японія, електромобіль Nissan піддається сотням комплексних випробувань, в тому числі на лобові та бокові зіткнення, удари ззаду, і випробуванням, що імітують ДТП за участі пішоходів.

«Оцінка безпеки моделі Ariya проводиться за більш ніж 100 параметрами даних», — ділиться Ген Танабе, член групи оцінки пасивної безпеки. «Оскільки нова очікувана модель Ariya продаватиметься на багатьох ринках, ми плануємо провести понад 400 випробувань, починаючи з найперших етапів розробки й до виходу моделі на ринок».

Результати випробувань довели, що кузов і унікальна конструкція салону кросовера Ariya поглинають найрізноманітніші види ударів і забезпечують надійний захист водія і пасажирів.

Інженери групи оцінки пасивної безпеки компанії Nissan вимірюють силу потенційного удару по кузову автомобіля та вузлам конструкції, а також вплив удару на водія та пасажирів. Задля цього використовують манекени різного зросту і статури, на які кріплять чисельні датчики. Ці датчики фіксують ступінь тяжкості симульованих травм і пошкоджень на життєво важливих ділянках тіла.

Використовуючи свій величезний досвід у розробці електромобілів, накопичений компанією за останнє десятиліття, значна частка видів випробувань, які проходив Nissan LEAF, використовується й для Ariya. Завдяки цьому досвіду компанія Nissan може тепер самостійно визначати для себе стандарти безпеки, які є більш суворими, ніж ті, що вимагаються регуляторними органами. Наприклад, батарейний блок на електромобілі Ariya має високу напругу, тому перед інженерами із забезпечення безпеки стояла задача, щоб у разі аварії корпус цього блоку залишався цілим задля уникнення витоку електродів.

Рішення щодо безпеки, запропоноване компанією Nissan, лягло в основу концепції розробки більш безпечних транспортних засобів і передбачає заходи активної та пасивної безпеки пасажирів автомобіля в різних ситуаціях. Головна мета — це запобігання можливим зіткненням як таким, або, якщо зіткнення неминуче — зменшення шкоди та тяжкості травм.