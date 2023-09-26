По случаю 20-летия своей Лондонской студии Nissan Design Europe компания Nissan показала Concept 20-23, потенциально отражающий будущий полностью электрический горячий хэтчбек.

Nissan Concept 20-23 сочетает в себе наследие японского бренда, когда речь идет о небольших хэтчбеках, с видением идеального городского автомобиля будущего.

В настоящее время предложен дизайн полностью электрического автомобиля. Большие круглые фары и базовый силуэт изображены из следующего серийного хэтчбека Micra, который должен прийти в 2024 году. В целом же дизайн Concept 20-23 более экспериментальный, с большими аэродинамическими заимствованиями из авиации и многими элементами экстремальных деталей.

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Вдохновленный гоночным автомобилем Nissan Formula E, концепт имеет лишь две двери по сравнению с четырьмя у будущего серийного автомобиля, что позволяет дизайнерам бренда создать два больших воздухозаборника через отверстия заднего окна. Они перетекают в заднее стекло, отделенное от установленного на крыше заднего крыла.

Расширенный кузов, нижние бамперы и пороги имеют вентиляционные отверстия на колесных арках в стиле Porsche 911 GT3 RS, которые сбрасывают давление в колесных нишах. Круглые передние фонари и тонкие горизонтальные фонари добавляют фантастический стиль и как бы переносят в какую-то компьютерную игру.

«Молодая команда NDE получила простую задачу: разработать веселый электрический городской автомобиль, которым хотелось бы ездить ежедневно в Лондоне. 20-23 Concept – это компактный хэтчбек, на который сильно повлияли онлайн-гонки. Мне нравится история о том, как пересекаются миры современной городской жизни, онлайн-игр и мобильности с нулевым уровнем выбросов", — высказал свое мнение по поводу нового концепта старший вице-президент Nissan по глобальному дизайну Альфонсо Альбайса.

Задняя часть оснащена двумя большими круглыми осветительными элементами, соединенными тонкой линией окантовки над простой надписью NISSAN. Эти элементы показывают, как Nissan мог интегрировать этот новый дизайн и световую графику в дверь багажника и заднее стекло. Нижний бампер – чистая концепция, но с большими отверстиями и большим количеством аэродинамических элементов.

Между двумя сиденьями расположена небольшая полая центральная консоль с физическим распределительным устройством, а также дополнительная панель переключателей слева от руля.

Фото: Nissan