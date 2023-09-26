З нагоди 20-річчя своєї Лондонської студії Nissan Design Europe компанія Nissan показала Concept 20-23, що потенційно відображає майбутній повністю електричний гарячий хетчбек.

Nissan Concept 20-23 поєднує в собі спадщину японського бренду, коли мова йде про невеликі хетчбеки, із баченням ідеального міського автомобіля майбутнього.

Наразі запропоновано дизайн повністю електричного автомобіля. Великі круглі фари та базовий силует змальовані з наступного серійного хетчбека Micra, який має прийти у 2024 році. В цілому ж дизайн Concept 20-23 є більш експериментальним, з великими аеродинамічними запозиченнями з авіації та багатьма елементами екстремальних деталей.

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Натхненний перегоновим автомобілем Nissan Formula E, концепт має лише двоє дверей у порівнянні з чотирма у майбутнього серійного автомобіля, що дозволяє дизайнерам бренду створити два великих повітрозабірники через отвори заднього вікна. Вони перетікають у заднє скло, відокремлене від встановленого на даху заднього крила.

Розширений кузов, нижні бампери та пороги мають вентиляційні отвори на колісних арках у стилі Porsche 911 GT3 RS, які скидають тиск у колісних нішах. Круглі передні ліхтарі та тонкі горизонтальні ліхтарі додають дещо фантастичного стилю і наче переносять в якусь комп’ютерну гру.

"Молода команда NDE отримала просте завдання: розробити веселий електричний міський автомобіль, яким хотілося б їздити щодня в Лондоні. 20-23 Concept — це компактний хетчбек, на який сильно вплинули онлайн-перегони. Мені подобається історія про те, як перетинаються світи сучасного міського життя, онлайн-ігор і мобільності з нульовим рівнем викидів", — висловив свою думку щодо нового концепту старший віцепрезидент Nissan з глобального дизайну Альфонсо Альбайса.

Задня частина оснащена двома великими круглими освітлювальними елементами, з’єднані тонкою лінією окантовки над простим написом NISSAN. Ці елементи показують, як Nissan міг інтегрувати цей новий дизайн і світлову графіку у двері багажника та заднє скло. Нижній бампер — чиста концепція, але з великими отворами та більшою кількістю аеродинамічних елементів.

Між двома сидіннями розташована невелика порожниста центральна консоль з фізичним розподільним пристроєм, а також додаткова панель перемикачів ліворуч від керма.

Фото: Nissan