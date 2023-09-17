З нагоди 50-річчя дебюту оригінального легкого комерційного автомобіля Caravan компанія Nissan випустить в Японії спеціальну версією в новій дизайнерські рецептурі та інженерній комплектації.

Основою для ювіляра слугуватиме 12-річний фургон Nissan: шосте покоління Caravan з індексом NV350 було представлено в 2011 році, а згодом оновлено у 2017 і 2021 роках.

Тепер з’явиться модель 50th Anniversary, яка виділятиметься з-поміж родичів чорним оздобленням решітки радіатора, дзеркалами з електроприводом, дверними ручками, розсувними дверними рейками та оздобленням дверей багажника.

Читайте також Оголошено ціни на найдорожчий Nissan в історії

Найкраще поєднання цих елементів буде виглядати з кольором кузова Cashmere Greige. Він найбільш вражаючий серед чотирьох доступних варіантів фарб. Емблему "50-річчя" можна знайти на дверях багажника. Вона також вишита на підголівниках.

Автовиробник зазначає, що ювілейний спеціальний випуск базується на комплектації Grand Premium GX і буде доступний в одному варіанті кузова довжиною 5080 мм із подовженою колісною базою. Тут буде стандартна висота даху та низька підлога.

Ювілейна модель стандартно оснащується різними системами безпеки Nissan Intelligent Mobility, включаючи монітор кругового огляду. Фото: Nissan

У силовій комплектації спеціальна версія Caravan доступна з дволітровим бензиновим двигуном QR20DE потужністю 129 к.с. (96 кВт / 130 к.с.) і 178 Нм крутного моменту та з 2,5-літровим дизелем 4N16 виробництва Mitsubishi. Той має 130 к.с. (97 кВт / 132 к.с.) і 370 Нм. Потужність передається на задні або на всі чотири колеса через 7-ступеневу автоматичну коробку передач.

Читайте також Nissan в Шанхаї показав дивний кабріолет

Продажі Nissan Caravan 50th Anniversary розпочнуться в Японії 10 жовтня і триватимуть до березня 2024 року. Ціни стартують від $23 668 за версію з 2WD і досягають $30 260 за 4WD з дизельним двигуном.