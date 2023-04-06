Раніше Nissan Max-Out існував лише в цифровому вигляді, а тепер його відтворили в металі.

В Китаї на автосалоні Auto Shanghai 2023 показали концепт повністю електричного кабріолета Nissan Max-Out. Разом з ним представлено два інших концепти, про які поки що нічого невідомо.

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Про Nissan Max-Out також інформації дуже мало. Відомо, що він розроблений в рамках довгострокового бачення компанії Nissan Ambition 2030, спрямованого на “задоволення споживчих, екологічних та суспільних потреб”.

У 2021 році його показали як цифровий концепт, що представляє майбутнє. Зараз вже є фізична машина та відео з двома іншими концептами.

Представники японської компанії стверджують, що цей концепт є символом японського футуристичного підходу до дизайну Nissan. Чіткі лінії, освітлені елементи всередині й зовні покликані підтримувати та прикрашати відчуття руху й технологій автомобіля.

Нові шини Continental перед серійним виробництвом випробовуються як в лабораторії, так і в реальних умовах – на полігонах у Франції, Німеччині, Чехії та США. Кожну модель нових шин тестують протягом 150 000 кілометрів. Рекламна інформація

Цей двомісний автомобіль також має унікальну здатність трансформувати сидіння, сплющуючи підлогу, щоб можна було отримати більше внутрішнього простору.

Nissan також представить електричні та електрифіковані моделі з силовою установкою e-POWER.