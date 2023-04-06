Ранее Nissan Max-Out существовал только в цифровом виде, а теперь его воспроизвели в металле.

В Китае на автосалоне Auto Shanghai 2023 года показали концепт полностью электрического кабриолета Nissan Max-Out. Вместе с ним представлены два других концепта, о которых пока ничего неизвестно.

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О Nissan Max-Out тоже информации очень мало. Известно, что он разработан в рамках долгосрочного видения компании Nissan Ambition 2030, “направленного на удовлетворение потребительских, экологических и общественных потребностей”.

В 2021 году его показали как цифровой концепт. Сейчас уже есть физическая машина и видео с двумя другими концептами.

Представители японской компании говорят, что этот концепт является предвестником японского футуристического подхода к дизайну Nissan. Четкие линии и освещенные элементы внутри и снаружи призваны поддерживать и украшать ощущение движения и технологий автомобиля.

Новые шины Continental перед серийным производством испытываются как в лаборатории, так и в реальных условиях – на полигонах во Франции, Германии, Чехии и США. Каждая модель новых шин тестируется в течение 150 000 километров. Рекламная информация

Этот двухместный автомобиль также обладает уникальной способностью трансформировать сиденья, сплющивая пол, чтобы получить больше внутреннего пространства.

Nissan также представит электрические и электрифицированные модели и силовой установкой e-POWER.