В честь 50-летия дебюта оригинального легкого коммерческого автомобиля Caravan компания Nissan выпустит в Японии специальную версию в новой дизайнерской рецептуре и инженерной комплектации.

Основой для юбиляра станет 12-летний фургон Nissan: шестое поколение Caravan с индексом NV350 было представлено в 2011 году, а впоследствии обновлено в 2017 и 2021 годах.

Теперь появится модель 50th Anniversary, которая будет выделяться среди родственников черной отделкой радиаторной решетки, зеркалами с электроприводом, дверными ручками, раздвижными дверными рейками и отделкой дверей багажника.

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Лучшее сочетание этих элементов будет смотреться с цветом кузова Cashmere Greige. Он наиболее выделяется среди четырех доступных вариантов красок. Эмблему "50-летие" можно найти на дверях багажника. Она также вышита на подголовниках.

Автопроизводитель отмечает, что юбилейный специальный выпуск базируется на комплектации Grand Premium GX и будет доступен в одном варианте кузова протяженностью 5080 мм с удлиненной колесной базой. Здесь будет стандартная высота крыши и низкий пол.

Юбилейная модель стандартно оснащается разными системами безопасности Nissan Intelligent Mobility, включая монитор кругового обзора. Фото: Nissan

В силовой комплектации специальная версия Caravan доступна с двухлитровым бензиновым двигателем QR20DE мощностью 129 л.с. (96 кВт/130 л.с.) и 178 Нм крутящего момента и с 2,5-литровым дизелем 4N16 производства Mitsubishi. Тот имеет 130 л.с. (97 кВт/132 л.с.) и 370 Нм. Мощность передается на задние или все четыре колеса через 7-ступенчатую автоматическую коробку передач.

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Продажи Nissan Caravan 50th Anniversary начнутся в Японии 10 октября и продлятся до марта 2024 года. Цены стартуют от $23668 за версию с 2WD и достигают $30260 за 4WD с дизельным двигателем.