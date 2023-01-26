Изображение тизера показывает уже представленный концепт Max-Out.

Nissan намерена представить концепт 1 февраля. Добавлено видео на YouTube, которое будет опубликовано на следующей неделе, и оно показывает тизер Max-Out, первоначально представленный в конце ноября 2021 года.

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Автопроизводитель говорит, что его будущий EV покажет, что происходит, когда виртуальное становится физическим. Это свидетельствует о том, что автомобиль фактически был создан, поскольку Max-Out раньше показывался только на рендерах.

Когда компания Nissan изначально обнародовала концепт, было отмечено, что двухместный электрический родстер имеет «сверхлегкую» конструкцию. Японский автопроизводитель также отметил, что автомобиль имеет полный привод, то есть у него был один электромотор спереди и другой сзади. Спортивный EV обладал низким центром тяжести и «уникальной способностью трансформировать сиденья, сплющивая пол, чтобы по желанию было больше внутреннего пространства».

Nissan также дал ему расширенную установку e-4ORCE, являющуюся маркетинговым предложением установки полного привода с двойным двигателем. Аппаратное обеспечение впервые было представлено в октябре 2019 года на прототипе Leaf, который имел совокупную мощность 304 лошадиные силы и 680 ньютон-метров крутящего момента. Этой силовой установки было достаточно, чтобы обеспечить «высокую чувствительность, но необычайно плавное ускорение». Технические характеристики Max-Out не предоставлены.

Даже если Nissan намерен показать Max-Out в металле, мы все равно не будем слишком надеяться на серийную версию. За последние десятилетия кабриолеты лишились популярности, и в других сегментах, а именно внедорожниках и грузовиках, можно заработать больше денег. Электрический кабриолет все еще остается новинкой и маловероятно, что люди будут собираться покупать его. Превращение Leaf в кроссовер в 2025 году более приоритетно, и можно быть уверенным, что компания будет работать в этом направлении.

Когда Max-Out дебютировал, он был продемонстрирован вместе с Chill-Out как потенциально возможный кроссовер Leaf. Мы также видели пикап Surf-Out с однорядной кабиной и квадратный хэтчбек Hang-Out, похожий на футуристический Cube.