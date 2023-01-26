Зображення тизера показує вже представлений концепт Max-Out.

Nissan має намір представити концепт 1 лютого. Додано відео на YouTube, яке буде опубліковано наступного тижня, і воно показує тизер Max-Out, який спочатку був представлений наприкінці листопада 2021 року.

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Автовиробник каже, що його майбутній EV покаже, що «відбувається, коли віртуальне стає фізичним». Це свідчить про те, що автомобіль фактично був створений, оскільки Max-Out раніше показувався лише на рендерах.

Коли компанія Nissan спочатку оприлюднила концепт, було зазначено, що двомісний електричний родстер має «надлегку» конструкцію. Японський автовиробник також зазначив, що автомобіль має повний привід, що означає, що в нього один електромотор спереду, а інший – ззаду. Спортивний EV мав низький центр ваги та «унікальну здатність трансформувати сидіння, щоб за бажанням було більше внутрішнього простору».

Nissan також дав йому розширену установку e-4ORCE, яка є маркетинговою пропозицією встановлення повного приводу з подвійним двигуном. Апаратне забезпечення було вперше представлено в жовтні 2019 року на прототипі Leaf, який мав сукупну потужність 304 кінські сили та 680 ньютон-метрів крутного моменту. Цієї силової установки було достатньо, щоб забезпечити «високу чутливість, але незвичайно плавне прискорення». Технічні характеристики Max-Out не надані.

Навіть якщо Nissan збирається показати Max-Out у металі, ми все одно не будемо сподіватися на серійну версію. За останні десятиліття кабріолети втратили популярність, і в інших сегментах, а саме позашляховиках і вантажівках, можна заробити більше грошей. Електричний кабріолет все ще залишається новинкою, і малоймовірно, що люди купуватимуть його. Перетворення Leaf на кросовер для випуску в 2025 році є більш пріоритетним, і можна бути впевненим, що компанія працюватиме у цьому напрямку.

Коли Max-Out дебютував, він був продемонстрований разом із Chill-Out як потенційний попередній варіант кросовера Leaf. Ми також бачили пікап Surf-Out з однорядною кабіною та квадратний хетчбек Hang-Out, схожий на футуристичний Cube.