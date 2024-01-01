Nissan испытывает краску для снижения температуры авто

Если вы думаете, что в автомобилях слишком много технологий, просто подождите, пока вы это увидите. Nissan работает над новым типом краски для экстерьера автомобиля, которая использует электромагнитные волны, чтобы сохранить как поверхность, так и салон холоднее. Разработка все еще находится на этапе тестирования, но предварительные результаты выглядят очень обнадеживающе.

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Автопроизводитель сотрудничает с компанией Radi-Cool, которая специализируется на продуктах для охлаждения. Радиационная краска, как эта, не является новой концепцией - ее использовали на зданиях годами, чтобы помочь людям и вещам внутри оставаться холоднее. Но, как объясняет Nissan, для этих применений нужна очень густая краска, которая не имеет такой же прочности или блеска, как автомобильное покрытие. Кроме всего прочего, наносится валиком. И хотя мы видели, как люди красят машины валиками, это не идеальный способ для автомобиля.

Эта новая формула разработана для использования в пистолетах-распылителях и работает с прозрачными верхними слоями. Но это все еще густая краска - в шесть раз гуще стандартного автомобильного покрытия. В смеси есть два компонента микроструктуры, которые способствуют ее охлаждающей способности. Первый предназначен для отражения инфракрасного излучения, что является обычным способом. Второй компонент – это то, где происходит научная магия. Он создает электромагнитные волны, которые не отражают солнечные лучи, а фактически противодействуют им. Это помогает предотвратить передачу тепла другим частям автомобиля.

"Моя мечта - создавать более холодные автомобили без потребления энергии", - пояснил доктор Сусуму Миура, старший менеджер этого проекта. "Это особенно важно в эпоху электромобилей, когда нагрузка от работы кондиционера летом может иметь значительное влияние на состояние людей", - сказал он.

Nissan не объясняет тонкостей краски или того, как генерируются электромагнитные волны, но результаты достаточно убедительны. Сравнение показывает снижение температуры на 12 градусов по Цельсию на автомобилях со специальным покрытием. Это измерение внешней поверхности, но внутри также было холоднее на 5 градусов по Цельсию.

Итак, когда вы сможете заказать новый Z или Rogue с "крутой" краской? Разработка продолжается; кроме прочего, Nissan хотел бы сделать краску еще тоньше для облегчения нанесения. Если разработка все-таки попадет в производство, то, скорее всего, будет зарезервирован для автомобилей по специальному заказу.