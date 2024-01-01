Nissan випробовує фарбу для зниження температури авто

Якщо ви думаєте, що в автомобілях занадто багато технологій, просто зачекайте, поки ви це побачите. Nissan працює над новим типом фарби для екстер’єру автомобіля, яка використовує електромагнітні хвилі, щоб зберегти як поверхню, так і салон холоднішими. Розробка все ще знаходиться на етапі тестування, але попередні результати виглядають дуже обнадійливо.

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Автовиробник співпрацює з компанією Radi-Cool, яка спеціалізується на продуктах для охолодження. Радіаційна фарба, як ця, не є новою концепцією — її використовували на будівлях роками, щоб допомогти людям і речам усередині залишатися холоднішими. Але, як пояснює Nissan, для цих застосувань потрібна дуже густа фарба, яка не має такої ж міцності чи блиску, як автомобільне покриття. Крім усього іншого, наноситься валиком. І хоча ми бачили, як люди фарбують машини валиками, це не ідеальний спосіб для автомобіля.

Ця нова формула розроблена для використання в пістолетах-розпилювачах і працює з прозорими верхніми шарами. Але це все ще густа фарба — у шість разів густіша за стандартне автомобільне покриття. У суміші є два компоненти мікроструктури, які сприяють її охолоджувальній здатності. Перший призначений для відображення інфрачервоного випромінювання, що є звичайним способом. Другий компонент – це те, де відбувається наукова магія. Він створює електромагнітні хвилі, які не відбивають сонячні промені, а фактично протидіють їм. Це допомагає запобігти передачі тепла іншим частинам автомобіля.

«Моя мрія — створювати холодніші автомобілі без споживання енергії», — пояснив доктор Сусуму Міура, старший менеджер цього проекту. «Це особливо важливо в епоху електромобілів, коли навантаження від роботи кондиціонера влітку може мати значний вплив на стан людей», — сказав він.

Nissan не пояснює тонкощів фарби чи того, як генеруються електромагнітні хвилі, але результати досить переконливі. Порівняння показує зниження температури на 12 градусів за Цельсієм на автомобілях зі спеціальним покриттям. Це вимірювання зовнішньої поверхні, але всередині також було холодніше на 5 градусів за Цельсієм.

Отже, коли ви зможете замовити новий Z або Rogue з «крутою» фарбою? Розробка триває; крім іншого, Nissan хотів би зробити фарбу ще тоншою для полегшення нанесення. Якщо розробка все-таки потрапить у виробництво, то, швидше за все, буде зарезервований для автомобілів на спеціальні замовлення.