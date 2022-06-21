Самый популярный электромобиль в Украину чаще всего привозят из США, и именно на американском рынке объявили новые прайсы на модель 2023 года.

Как и вся модельная линейка Tesla, новый электрический Nissan Leaf подорожал. В США обнародовали цены и спецификации на модель 2023 года, которая будет продаваться с осени нынешнего года.

За базовую версию Leaf S японский автопроизводитель будет просить минимум 27 800 долларов США. Это делает его ровно на 400 долларов дороже, чем модель 2022 года. Вторая по рангу конфигурация, SV Plus, стоит уже 35 800 долларов США, что также на 400 долларов дороже, чем раньше.

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Nissan Leaf 2023 года не только дороже предшественника, но и немного красивее. У этого электрического хэтчбека теперь несколько иная решетка радиатора, а также новые фары. Дополнительные 17-дюймовые многоспицевые диски также являются частью обновления, внутри поменяли черную тканевую обивку. Кроме того, автомобиль можно отличить по новому логотипу внутри и снаружи.

Технические характеристики новой модели пока неизвестны. Впрочем, уже кое-что известно об оснащении: в базе будет технология Safety Shield 360 и 6 технологий активной помощи водителю. Кроме того, у SV Plus будет интеллектуальный монитор кругового обзора и ProPilot Assist.

Также остается неизменным энерговооружение электромобиля. Если выбрать базовую комплектацию, вы получите литий-ионную батарею емкостью 40 кВт-ч, которая питает электродвигатель мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 320 Нм. Версия SV Plus имеет аккумулятор емкостью 60 кВт-ч, двигатель мощностью 214 л.с. и крутящим моментом 339 Нм. С ним электромобиль может проехать 341 км на полной зарядке (EPA), что аж на 101 км больше, чем базовая версия.