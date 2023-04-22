Micra хоть и небольшой автомобиль, но улицы в Греции еще уже.

Вождение в новых местах может быть напряженным, особенно во время отпуска. Незнание дорог, знаков и правил может привести к путанице, беспокойству и, к сожалению, к неправильному повороту, как это произошло с одним туристом в Греции.

Водитель крошечного Nissan Micra повернул в слишком узкий переулок. Однако вместо того, чтобы сдать назад, он решил пролезть и окончательно застрял между античными стенами.

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Авария произошла в прошлую пятницу, накануне греческой Пасхи, в Месарии на Санторине. Местные власти на своей странице в Facebook опубликовали фото и предупредили, что машину могут не сразу удалить из-за приближающегося праздника и состояния автомобиля. Городские власти также сообщили об этом компании по прокату автомобилей. Непонятно, получил ли водитель какое-нибудь наказание за аварию.

Старые города, особенно в Европе, никогда не были созданы для передвижения автомобилей, у многих из них есть узкие улицы и даже более узкие переулки, в которые и люди проходят боком. Застрявшая Nissan Micra это модель четвертого поколения, после рестайлинга 2013 года. Его ширина примерно 167 см, но и этого оказалось слишком много.

В транспортном средстве на фото никого нет, поэтому пассажиры, вероятно, должны были выползти через заднюю дверь. Непонятно, сколько повреждений было нанесено, но точно есть глубокие царапины по крайней мере с одной стороны.

В районе Santorini в Греции не первый случай, когда автомобиль застрял в переулке. Несколько лет назад подобный инцидент произошел на другой улочке в том же районе, поэтому водитель не одинок в данном случае.