Micra хоч і невеличкий автомобіль, але вулиці в Греції ще вужчі.

Водіння в нових місцях може бути напруженим, особливо під час відпустки. Незнання доріг, знаків і правил може призвести до плутанини, занепокоєння і, на жаль, до неправильного повороту, як це сталося з одним туристом у Греції.

Водій крихітного Nissan Micra повернув у надто вузький провулок. Однак замість того, щоб здати назад, він вирішив “пролізти” та остаточно застряг між античними стінами.

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Аварія сталася минулої п'ятниці, напередодні грецького Великодня, в Месарії на Санторіні. Місцева влада на своїй сторінці у Facebook опублікувала фото вище та попередила, що машину можуть не відразу видалити через наближення свята та стан автомобіля. Міська влада також повідомила про це компанію з прокату автомобілів. Незрозуміло, чи отримав водій якесь покарання за аварію.

Старі міста, особливо в Європі, ніколи не були створені для пересування автомобілів, у багатьох із них є вузькі вулиці та навіть вужчі провулки, в які і люди проходять боком. Nissan Micra, що застрягла, це модель четвертого покоління, після рестайлінгу 2013 року. Його ширина приблизно 167 см, але й цього виявилось забагато.

У транспортному засобі на фото нікого немає, тож пасажири, ймовірно, повинні були виповзти через задні двері. Незрозуміло, скільки пошкоджень було завдано, але точно є глибокі подряпини принаймні з одного боку.

У районі Santorini в Греції не перший випадок, коли автомобіль застряг у провулку. Кілька років тому подібний інцидент стався на іншій вуличці в тому ж районі, тож водій не самотній у такій пригоді.