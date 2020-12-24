Версии e-Power 4WD и Autech дополнили линейку Nissan Note 2021.

Nissan Note e-Power 4WD оснащен дополнительным электромотором, который вращает заднюю ось, а исполнение Autech представляет собой люксовый вариант модели.

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Силовая установка Note e-Power 4WD использует ту же схему гибридного привода, что и обычный Note: 1,2-литровый бензиновый мотор, приводящий в движение генератор, который питает электромотор. Но в полноприводной модели два электромотра – на передней оси имеет мощность 116 к.с., а на задней – 68. Распределение тяги между осями обеспечивает электроника. Система настроена так, что задний электромотор вступает в работу не только на старте или быстром разгоне с места, но и при пробуксовке передних колес, помогая передвигаться по снегу и льду.

Фирменная технология e-Power 4WD перешла в Note уже проверенной на новом полноприводном Leaf и кроссовере Ariya, где она называется e-4orce.

Полноприводный хэтчбек с высокой крышей уже доступен для покупателей в Японии. Новинка предлагается в двух комплектациях – S Four X Four по цене от 2 288 000 и 2 445 300 иен (627 295 и 670 467 гривен по текущему курсу).

Комплектация Autech Nissan Note стоит от 2 504 700 иен (686 753 гривен) за версию с передним приводом и от 2 763 200 иен (757 661 гривен) за хэтчбек с полным приводом. Оснащение Autech предусматривает новую радиаторную решетку с точечным узором решеток, особые колесные диски, новый обвес кузова и внутреннюю отделку качественной искусственной кожей и натуральной древесиной.

Фото: Nissan Note e-Power 4WD и Note Autech / Nissan