Версії e-Power 4WD та Autech доповнили лінійку Nissan Note 2021.

Nissan Note e-Power 4WD оснащений додатковим електромотором, що обертає задню вісь, а виконання Autech являє собою люксовий варіант моделі.

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Силова установка Note e-Power 4WD, використовує ту ж схему гібридного приводу, що й звичайний Note: 1,2-літровий бензиновий мотор, що приводить у рух генератор, який живить електромотор. Але у овнопривідної моделі електромотрів два – на передній осі має потужність 116 к.с., а на задній – 68. Розподіл тяги між осями забезпечує електроніка. Система налаштована так, що задній електромотор вступає в роботу не лише на старті чи швидкому розгоні з місця, а й при пробуксовці передніх коліс, допомагаючи пересуватися по снігу і кризі.

Фірмова технологія e-Power 4WD перейшла у Note вже перевіреною на новому повноприводному Leaf та кросовері Ariya, де вона називається e-4orce.

Повнопривідний хетчбек з високим дахом вже доступний для покупців у Японії. Новинка пропонується у двох комплектаціях – S Four і X Four, за ціною від 2 288 000 і 2 445 300 ієн (627 295 та 670 467 гривень за поточним курсом).

Комплектація Nissan Note Autech коштує від 2 504 700 ієн (686 753 гривень) за версію з переднім приводом і від 2 763 200 ієн (757 661 гривень) за хетчбек з повним приводом. Оснащення Autech передбачає нову радіаторну решітку з точковим візерунком ґратів, особливі колісні диски, новий обвіс кузова та внутрішнє оздоблення якісною штучною шкірою та натуральною деревиною.

Фото: Nissan Note e-Power 4WD та Note Autech / Nissan