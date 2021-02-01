Дебют следующего поколения Pathfinder состоится 4 февраля, а сегодня Nissan просто дразнит тизерным видео.

В видео новый Nissan Pathfinder, лихо простреливает через пески, снег и воду, издавая громкие звуки двигателя. Грязь, дождь, песок, снег и лед – в несколько секунд видео поместилось все.

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Сам внедорожник в видео можно увидеть лишь краем глаза. Хорошо можно рассмотреть разве что заднюю дверку машины с надписью "Pathfinder" большими буквами. Спереди можно увидеть только яркие ходовые огни, проглядывающие сквозь пыль. Также можно заметить черные зеркальные колпачки, которые контрастируют с красной краской кузова и высокие рейлинги на крыше.

Последний кадр видео Nissan демонстрирует заднюю часть машины и дает возможность оценить общие формы внедорожника, который, похоже, сменит свои округлые формы на прямоугольные грани. Нам придется дождаться конца недели, чтобы увидеть новый Nissan Pathfinder полностью, но этот первый взгляд довольно перспективный.