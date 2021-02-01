Дебют наступного покоління Pathfinder відбудеться 4 лютого, а сьогодні Nissan просто дражнить тізерним відео.

У відео новий Nissan Pathfinder, лихо прострілює крізь піски, сніг та воду, видаючи гучні звуки двигуна. Бруд, дощ, пісок, сніг та лід – у кілька секунд відео вмістилось усе.

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Сам позашляховик у відео можна побачити лиш краєм ока. Добре можна роздивитись хіба що задню дверку машини з написом “Pathfinder” великими літерами. Спереду можна побачити лише яскраві ходові вогні, що прозирають крізь куряву. Також можна помітити чорні дзеркальні ковпачки, які контрастують з червоною фарбою кузову та високі рейлінги на даху.

Останній кадр відео Nissan демонструє задню частину машини та дає можливість оцінити загальні форми позашляховика, який, схоже, змінить свої округлі форми на прямокутні грані. Нам доведеться дочекатись кінця тижня, щоб побачити новий Nissan Pathfinder повністю, але цей перший погляд є перспективним.